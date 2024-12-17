Сырский сделал важное заявление по поводу войны — эфир Вечер.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим важные темы. В частности, речь пойдет о ликвидации российского генерала в Москве, ситуации в Курской области и потерях КНДР в российско-украинской войне.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим такие темы:

Украина проводит все больше удачных операций — в Москве взорвали генерала-лейтенанта ВС РФ;

в Черном море тонет уже третий русский танкер за последние три дня — случайность или провокация;

на Курщине скрывают потери корейских солдат — сжигают их лица;

ВСУ потеряли около половины контролируемых на Курщине территорий — The Economist;

Треть всех боев приходится на Курщину — Генштаб ВСУ;

Трамп заявил, что есть небольшой прогресс в вопросе урегулирования войны;

Украина и Франция работают над тем, чтобы провести встречу глав США, Франции и Украины после инаугурации Трампа.

Гости сегодняшнего эфира:

председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея;

доктор юридических наук Виталий Нестор;

член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк;

доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на улучшение сотрудничества между странами после инаугурации Дональда Трампа. По словам президента, Украина ищет сильных союзников.

Представитель Пентагона подтвердил факт гибели и ранения военных из КНДР в Курщине. Он заявил, что Северная Корея действительно предоставила войска для участия в боевых действиях на стороне России.