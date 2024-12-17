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Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

17 грудня 2024 р. 17:50

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11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

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08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

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21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії на метро у Києві

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19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

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08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо важливі теми. Зокрема, йтиметься про ліквідацію російського генерала у Москві, ситуацію у Курській області та втрати КНДР у російсько-українській війні.

Подивитись ефір Вечір.LIVE можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі теми:

  • Україна проводить все більше вдалих операцій проводить — у Москві підірвали генерала-лейтенанта ЗС РФ;
  • у Чорному морі тоне вже третій російський танкер за останні три дні — випадковість чи провокація;
  • на Курщині приховують втрати корейських солдатів — спалюють їхні обличчя;
  • ЗСУ втратили близько половини територій, які контролювали на Курщині, — The Economist;
  • третина всіх боїв припадає на Курщину — Генштаб ЗСУ;
  • Трамп заявив, що є невеликий прогрес у питанні врегулювання війни;
  • Україна та Франція працюють над тим, щоби провести зустріч глав США, Франції та України після інавгурації Трампа.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;
  • доктор юридичних наук Віталій Нестор;
  • членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк;
  • доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на покращення співпраці між країнами після інавгурації Дональда Трампа співпраця. За словами президента, Україна шукає сильних союзників.

Представник Пентагону підтвердив факт загибелі та поранення військових з КНДР на Курщині. Він заявив, що Північна Корея справді надала війська для участі в бойових діях на боці Росії.

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21:13 Ухилянт відмовлявся йти на фронт — як його покарав суд

21:03 Укренерго оновило графіки відключень на завтра — що змінилось

20:26 Зеленський у Брюсселі говоритиме про термінове посилення України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:24 Синоптики назвали регіони, де завтра буде небезпечна погода

20:19 Невтішний сценарій — скільки годин може не бути світла в морози

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13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

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