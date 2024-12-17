Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо важливі теми. Зокрема, йтиметься про ліквідацію російського генерала у Москві, ситуацію у Курській області та втрати КНДР у російсько-українській війні.

Подивитись ефір Вечір.LIVE можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі теми:

Україна проводить все більше вдалих операцій проводить — у Москві підірвали генерала-лейтенанта ЗС РФ;

у Чорному морі тоне вже третій російський танкер за останні три дні — випадковість чи провокація;

на Курщині приховують втрати корейських солдатів — спалюють їхні обличчя;

ЗСУ втратили близько половини територій, які контролювали на Курщині, — The Economist;

третина всіх боїв припадає на Курщину — Генштаб ЗСУ;

Трамп заявив, що є невеликий прогрес у питанні врегулювання війни;

Україна та Франція працюють над тим, щоби провести зустріч глав США, Франції та України після інавгурації Трампа.

Гості сьогоднішнього ефіру:

голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;

доктор юридичних наук Віталій Нестор;

членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк;

доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на покращення співпраці між країнами після інавгурації Дональда Трампа співпраця. За словами президента, Україна шукає сильних союзників.

Представник Пентагону підтвердив факт загибелі та поранення військових з КНДР на Курщині. Він заявив, що Північна Корея справді надала війська для участі в бойових діях на боці Росії.