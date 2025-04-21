Сырский выступил с важным заявлением — эфир Вечір.LIVE

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны сорвали наступление РФ на Сумскую область. Интенсивные бои продолжаются в районах вблизи государственной границы и на территории России.

Об этом и не только смотрите в прямом эфире Вечір.LIVE, который начнется в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE 21 апреля

народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;

доктор экономических наук, основатель и глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач;

народный депутат Украины, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;

исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;

заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский;

доктор экономических наук Игорь Липсиц;

генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВСУ (2016-2019 гг.) Сергей Кривонос.

Гости эфира обсудят то, что премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов США Скотт Бессент встретятся 21 апреля для завершения дискуссий о создании инвестфонда.

Среди других тем:

Кабмин согласовал законопроект, по которому налоговики получат доступ к информации о ваших счетах и даже сейфах;

США предлагают Украине признать Крым российским и отказаться от НАТО. Трамп ждет решения уже на этой неделе, — WSJ;

ВСУ попали в засаду на Торецком направлении во время "Пасхального перемирия". Есть погибшие, — Зеленский.

Напомним, ранее Дональд Трамп в комментарии американским СМИ выразил уверенность, что при его участии мирное соглашение между Киевом и Москвой может быть достигнуто в очень сжатые сроки.

Также мы писали, что спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что США представили Украине проект мирного соглашения, которое может стать основой для прекращения войны с Россией.