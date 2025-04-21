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Сырский выступил с важным заявлением — эфир Вечір.LIVE

Сырский выступил с важным заявлением — эфир Вечір.LIVE

21 апреля 2025 г. 17:55

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны сорвали наступление РФ на Сумскую область. Интенсивные бои продолжаются в районах вблизи государственной границы и на территории России.

Об этом и не только смотрите в прямом эфире Вечір.LIVE, который начнется в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE 21 апреля

  • народный депутат от партии "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
  • доктор экономических наук, основатель и глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач;
  • народный депутат Украины, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
  • исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский;
  • доктор экономических наук Игорь Липсиц;
  • генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВСУ (2016-2019 гг.) Сергей Кривонос.

Гости эфира обсудят то, что премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов США Скотт Бессент встретятся 21 апреля для завершения дискуссий о создании инвестфонда.

Среди других тем:

  • Кабмин согласовал законопроект, по которому налоговики получат доступ к информации о ваших счетах и даже сейфах;
  • США предлагают Украине признать Крым российским и отказаться от НАТО. Трамп ждет решения уже на этой неделе, — WSJ;
  • ВСУ попали в засаду на Торецком направлении во время "Пасхального перемирия". Есть погибшие, — Зеленский.

Напомним, ранее Дональд Трамп в комментарии американским СМИ выразил уверенность, что при его участии мирное соглашение между Киевом и Москвой может быть достигнуто в очень сжатые сроки.

Также мы писали, что спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что США представили Украине проект мирного соглашения, которое может стать основой для прекращения войны с Россией.

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17:45 Жара и дожди — в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона