Сирський виступив із важливою заявою — ефір Вечір.LIVE

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони зірвали наступ РФ на Сумську область. Інтенсивні бої тривають в районах поблизу державного кордону та на території Росії.

Про це і не тільки дивіться в прямому ефірі Вечір.LIVE, який розпочнеться о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE 21 квітня

народна депутатка від партії "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

доктор економічних наук, засновник і голова групи компаній Advanter Group Андрій Длігач;

народний депутат України, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

заступник директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський;

доктор економічних наук Ігор Ліпсіц;

генерал-майор запасу Збройних Сил України, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019 рр.) Сергій Кривонос.

Гості ефіру обговорять те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів США Скотт Бессент зустрінуться 21 квітня для завершення дискусій про створення інвестфонду.

Серед інших тем:

Кабмін погодив законопроєкт, за яким податківці отримають доступ до інформації про ваші рахунки та навіть сейфи;

США пропонують Україні визнати Крим російським і відмовитись від НАТО. Трамп чекає рішення вже цього тижня, — WSJ;

ЗСУ потрапили в засідку на Торецькому напрямку під час "Великоднього перемир'я". Є загиблі, — Зеленський.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп у коментарі американським ЗМІ висловив упевненість, що за його участі мирна угода між Києвом і Москвою може бути досягнута у дуже стислі терміни.

Також ми писали, що спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що США представили Україні проєкт мирної угоди, яка може стати основою для припинення війни з Росією.