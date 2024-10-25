Сырский раскрыл правду о боях в Курской области — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим операцию Сил обороны в Курской области и потери россиян. Также поговорим о том, почему Президент Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Украину.

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Главные темы эфира

Правительство озвучило план противодействия коррупции среди МСЭК;

ЕС готовит ужесточение санкций против России на случай победы Трампа на выборах;

США не изменили мнения по поводу ударов вглубь территории РФ;

Илон Маск находится в постоянном "тесном контакте" с президентом России Путиным с конца 2022 года;

Минюст США предупредил Маска за его попытку (условно) подкупить избирателей.

Гостями студии Новини.LIVE станут:

член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, народный депутат Галина Янченко;

член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, группа "Восстановление Украины" Евгений Шевченко;

исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) Анна Деревянко;

экс-замминистра обороны Анна Маляр;

капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что Украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, а заявления российского президента Владимира Путина о том, что Силы обороны оказались в окружении, не соответствуют действительности.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отклонил визит генсека ООН Антониу Гутерреша в Украину. Вероятно, это произошло из-за его визита на саммит БРИКС в России.