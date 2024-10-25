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Сырский раскрыл правду о боях в Курской области — эфир Вечір.LIVE

Сырский раскрыл правду о боях в Курской области — эфир Вечір.LIVE

25 октября 2024 г. 17:56

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17:56 Сырский раскрыл правду о боях в Курской области — эфир Вечір.LIVE

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16:57 Нардеп резко высказался относительно реформы МСЭК

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13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

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13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

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13:01 Кремень объяснил, как будут наказывать нарушителей закона о языке

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11:25 Кремень объяснил, почему радиодиктант читает лучший тандем

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08:04 За кого в США будут голосовать на выборах — результаты опроса

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08:00 Зеленский озвучил новый план усиления Украины — эфир Ранок.LIVE

24 октября 2024
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23:28 Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

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22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

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17:56 Сырский раскрыл правду о боях в Курской области — эфир Вечір.LIVE

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16:57 Нардеп резко высказался относительно реформы МСЭК

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13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

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13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

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13:01 Кремень объяснил, как будут наказывать нарушителей закона о языке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:25 Кремень объяснил, почему радиодиктант читает лучший тандем

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08:04 За кого в США будут голосовать на выборах — результаты опроса

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08:00 Зеленский озвучил новый план усиления Украины — эфир Ранок.LIVE

24 октября 2024
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23:28 Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

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22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим операцию Сил обороны в Курской области и потери россиян. Также поговорим о том, почему Президент Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите в Украину.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Главные темы эфира

  • Правительство озвучило план противодействия коррупции среди МСЭК;
  • ЕС готовит ужесточение санкций против России на случай победы Трампа на выборах;
  • США не изменили мнения по поводу ударов вглубь территории РФ;
  • Илон Маск находится в постоянном "тесном контакте" с президентом России Путиным с конца 2022 года;
  • Минюст США предупредил Маска за его попытку (условно) подкупить избирателей.

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, народный депутат Галина Янченко;
  • член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, группа "Восстановление Украины" Евгений Шевченко;
  • исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) Анна Деревянко;
  • экс-замминистра обороны Анна Маляр;
  • капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что Украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, а заявления российского президента Владимира Путина о том, что Силы обороны оказались в окружении, не соответствуют действительности.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отклонил визит генсека ООН Антониу Гутерреша в Украину. Вероятно, это произошло из-за его визита на саммит БРИКС в России.

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