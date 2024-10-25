Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE arrow
Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

25 жовтня 2024 р. 17:56

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2024
Text

23:28 Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

Text

22:09 Нардепка заявила про проблему, яка виникла між парламентом та урядом

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2024
Text

23:28 Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

Text

22:09 Нардепка заявила про проблему, яка виникла між парламентом та урядом

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо операцію Сил оборони у Курській області та втрати росіян. Також поговоримо про те, чому Президент Володимир Зеленський відмовив генсеку ООН у візиті до України.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Головні теми ефіру 

  • Уряд озвучив план протидії корупції серед МСЕК;
  • ЄС готує посилення санкцій проти Росії на випадок перемоги Трампа на виборах;
  • США не змінили думки щодо ударів вглиб території РФ;
  • Ілон Маск, перебуває в постійному "тісному контакті" з президентом Росії Путіним з кінця 2022 року;
  • Мін'юст США зробив попередження Маску за його спробу (умовно) підкупити виборців.

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, народна депутатка Галина Янченко;
  • член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, група "Відновлення України" Євгеній Шевченко;
  • виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (EBA) Анна Дерев'янко;
  • ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр;
  • капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський заявив, що Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, а заяви російського президента Володимира Путіна про те, що Сили оборони опинилися в оточенні, не відповідають дійсності. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відхилив візит генсека ООН Антоніу Гутерреша до України. Ймовірно, це сталося через його візит на саміт БРІКС в Росії. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:09 Не зволікайте з виїздом — затори на трасі Одеса — Рені

18:00 Священний Синод розчарований роботою глави ПЦУ — що відомо

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

17:43 Переселенцям планують скоротити допомогу — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:37 Rheinmetall передав Україні ще 20 бойових машин Marder

Ексклюзив

17:32 День української писемності — коли львів'яни диктант писали

17:31 Усик пояснив, яким буде його реванш із Ф'юрі

17:23 В Укргідрометцентрі попередили про мороз та сильний туман завтра

17:17 Путін хоче припинення вогню, — Ердоган

18:09 Не зволікайте з виїздом — затори на трасі Одеса — Рені

18:00 Священний Синод розчарований роботою глави ПЦУ — що відомо

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

17:43 Переселенцям планують скоротити допомогу — що відомо

17:37 Rheinmetall передав Україні ще 20 бойових машин Marder

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:32 День української писемності — коли львів'яни диктант писали

17:31 Усик пояснив, яким буде його реванш із Ф'юрі

17:23 В Укргідрометцентрі попередили про мороз та сильний туман завтра

17:17 Путін хоче припинення вогню, — Ердоган

17:13 ГУР перехопило розмови російських військових про солдатів із КНДР

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2024
Text

23:28 Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

Text

22:09 Нардепка заявила про проблему, яка виникла між парламентом та урядом