Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо операцію Сил оборони у Курській області та втрати росіян. Також поговоримо про те, чому Президент Володимир Зеленський відмовив генсеку ООН у візиті до України.

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Головні теми ефіру

Уряд озвучив план протидії корупції серед МСЕК;

ЄС готує посилення санкцій проти Росії на випадок перемоги Трампа на виборах;

США не змінили думки щодо ударів вглиб території РФ;

Ілон Маск, перебуває в постійному "тісному контакті" з президентом Росії Путіним з кінця 2022 року;

Мін'юст США зробив попередження Маску за його спробу (умовно) підкупити виборців.

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, народна депутатка Галина Янченко;

член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, група "Відновлення України" Євгеній Шевченко;

виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (EBA) Анна Дерев'янко;

ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр;

капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський заявив, що Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, а заяви російського президента Володимира Путіна про те, що Сили оборони опинилися в оточенні, не відповідають дійсності.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відхилив візит генсека ООН Антоніу Гутерреша до України. Ймовірно, це сталося через його візит на саміт БРІКС в Росії.