Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо операцію Сил оборони у Курській області та втрати росіян. Також поговоримо про те, чому Президент Володимир Зеленський відмовив генсеку ООН у візиті до України.
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Головні теми ефіру
- Уряд озвучив план протидії корупції серед МСЕК;
- ЄС готує посилення санкцій проти Росії на випадок перемоги Трампа на виборах;
- США не змінили думки щодо ударів вглиб території РФ;
- Ілон Маск, перебуває в постійному "тісному контакті" з президентом Росії Путіним з кінця 2022 року;
- Мін'юст США зробив попередження Маску за його спробу (умовно) підкупити виборців.
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, народна депутатка Галина Янченко;
- член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, група "Відновлення України" Євгеній Шевченко;
- виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (EBA) Анна Дерев'янко;
- ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр;
- капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі.
Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський заявив, що Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, а заяви російського президента Володимира Путіна про те, що Сили оборони опинилися в оточенні, не відповідають дійсності.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відхилив візит генсека ООН Антоніу Гутерреша до України. Ймовірно, це сталося через його візит на саміт БРІКС в Росії.