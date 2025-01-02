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Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

2 января 2025 г. 8:00

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08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
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18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

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02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

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23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

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22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

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19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

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18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

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17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

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17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

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08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
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18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

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17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Сегодня, 2 января, в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности, прокомментируем прибытие главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского в зону боевых действий в Курской области.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

  • Российская атака в новогоднюю ночь
  • Что изменится для украинцев с 1 января?
  • Остановка транзита российского газа: повлияет ли на платежки?

Гости эфира:

  • первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш;
  • юрист-международник Иван Лозовой;
  • экономист Александр Савченко;
  • политический аналитик Вячеслав Потапенко;
  • политолог Андрей Миселюк;
  • военный аналитик Дмитрий Снегирев;
  • дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Александр Левченко;
  • нардеп от фракции "Родина" Алексей Кучеренко.

Ранее мы писали, что Сырский совершил визит на Курское направление. Там он вручил награды военным.

Напомним, в Киеве в первый день нового года, 1 января, раздались мощные взрывы. В городе работали силы ПВО.

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09:11 Артрит может поразить любого человека — как следует питаться

09:05 Польша тайно производит оружие и боеприпасы для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:59 Города на Харьковщине готовят к круговой обороне — детали от ОВА

08:47 Трамп готовит митинг перед инаугурацией

08:45 В Украине в январе подорожала одна из коммунальных услуг

08:41 Военный сообщил о жестоких боях под Покровском

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18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

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18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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