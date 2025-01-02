Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 2 января, в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности, прокомментируем прибытие главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского в зону боевых действий в Курской области.
Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:
- Российская атака в новогоднюю ночь
- Что изменится для украинцев с 1 января?
- Остановка транзита российского газа: повлияет ли на платежки?
Гости эфира:
- первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш;
- юрист-международник Иван Лозовой;
- экономист Александр Савченко;
- политический аналитик Вячеслав Потапенко;
- политолог Андрей Миселюк;
- военный аналитик Дмитрий Снегирев;
- дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Александр Левченко;
- нардеп от фракции "Родина" Алексей Кучеренко.
Ранее мы писали, что Сырский совершил визит на Курское направление. Там он вручил награды военным.
Напомним, в Киеве в первый день нового года, 1 января, раздались мощные взрывы. В городе работали силы ПВО.