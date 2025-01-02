Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 2 січня, в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих питань. Зокрема, прокоментуємо прибуття головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського у зону бойових дій у Курській області.
Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:
- Російська атака в новорічну ніч
- Що зміниться для українців з 1 січня?
- Зупинка транзиту російського газу: чи вплине на платіжки?
Гості ефіру:
- перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 рр) Степан Гавриш;
- юрист-міжнародник Іван Лозовий;
- економіст Олександр Савченко;
- політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
- політолог Андрій Миселюк;
- військовий аналітик Дмитро Снєгирьов;
- дипломат, надзвичайний і повноважний посол Олександр Левченко;
- нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.
Раніше ми писали, що Сирський здійснив візит на Курський напрямок. Там він вручив нагороди військовим.
Нагадаємо, у Києві в перший день нового року, 1 січня, пролунали потужні вибухи. В місті працювали сили ППО.