Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 2 січня, в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих питань. Зокрема, прокоментуємо прибуття головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського у зону бойових дій у Курській області.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:

Російська атака в новорічну ніч

Що зміниться для українців з 1 січня?

Зупинка транзиту російського газу: чи вплине на платіжки?

Гості ефіру:

перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 рр) Степан Гавриш;

юрист-міжнародник Іван Лозовий;

економіст Олександр Савченко;

політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;

політолог Андрій Миселюк;

військовий аналітик Дмитро Снєгирьов;

дипломат, надзвичайний і повноважний посол Олександр Левченко;

нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

Раніше ми писали, що Сирський здійснив візит на Курський напрямок. Там він вручив нагороди військовим.

Нагадаємо, у Києві в перший день нового року, 1 січня, пролунали потужні вибухи. В місті працювали сили ППО.