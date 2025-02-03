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Сырский объявил о важных изменениях в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Сырский объявил о важных изменениях в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

3 февраля 2025 г. 17:50

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17:50 Сырский объявил о важных изменениях в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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18:43 Принудительное возвращение из-за границы — что думают одесситы

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18:40 В центре Львова горожане собрались на акцию Free Azov

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17:50 ВСУ уничтожили важную цель под Курском — эфир Вечір.LIVE

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17:50 Сырский объявил о важных изменениях в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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16:31 Офицер ВСУ отреагировал на убийство работника ТЦК на Полтавщине

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Эксклюзив

14:39 Будет ли окончание войны в 2025 году, — эфир Остаповец_LIVE

Text

13:06 Дуда заявил об участии Польши в переговорах, — эфир День.LIVE

Text

08:00 Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

2 февраля 2025
Text

17:50 В Киеве прошла акция "Free Azov" — болезненные истории участников

1 февраля 2025
Text

20:32 Пограничники раскрыли причины возвращения на службу после СОЧ

Text

18:43 Принудительное возвращение из-за границы — что думают одесситы

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18:40 В центре Львова горожане собрались на акцию Free Azov

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17:50 ВСУ уничтожили важную цель под Курском — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE говорим о кардинальных изменениях в ВСУ и вероятной встрече Трампа с Путиным. Также речь пойдет об аварийных отключениях света и декларировании для работников ТЦК.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE говорим о таком:

  • Некоторым придется вернуть "тысячу Зеленского", — Шмыгаль.
  • Рекордная пенсия — 390 тысяч грн в месяц получает судья КСУ в отставке Наталья Шаптала.
  • Илон Маск заявил, что США закрывают программу USAID.
  • США замедлили помощь ВСУ еще при Байдене, —euters.
  • В 2025 году владельцы дорогих авто должны заплатить 25 тысяч грн транспортного налога.
  • Депутат Смаглюк предлагает ввести декларирование НАПК для работников ТЦК.
  • Для ФЛП и юрлиц меняются правила подачи отчетности.
  • В Украине в разгар отопительного сезона начался импорт газа.
  • В "Укрэнерго" объяснили причину введения аварийных графиков отключения.
  • РФ рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию как места для встречи Путина и Трампа, — Reuters.
  • Румынский политик Джорджеску заявил, что "теоретически" говорил о разделе территорий Украины.
  • В Тбилиси возобновились протесты: есть задержанные и пострадавшие.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что начался переход ВСУ на корпусную структуру.

Гости сегодняшнего эфира:

  • доктор экономических наук, основатель и глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач;
  • эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
  • аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;
  • политолог Владимир Фесенко.

Напомним, Александр Сырский заявил, что февраль будет непростой для украинской армии. По словам Главнокомандующего, россияне не уменьшают интенсивность своих атак.

Также Александр Сырский рассказал о результатах новой подготовки личного состава ВСУ. Основной акцент сделали на качестве обучения новобранцев.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:08 Реконструкция одесской инфекционки — что уже сделано (фото)

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