Сырский объявил о важных изменениях в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE говорим о кардинальных изменениях в ВСУ и вероятной встрече Трампа с Путиным. Также речь пойдет об аварийных отключениях света и декларировании для работников ТЦК.
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О чем эфир
В эфире Вечір.LIVE говорим о таком:
- Некоторым придется вернуть "тысячу Зеленского", — Шмыгаль.
- Рекордная пенсия — 390 тысяч грн в месяц получает судья КСУ в отставке Наталья Шаптала.
- Илон Маск заявил, что США закрывают программу USAID.
- США замедлили помощь ВСУ еще при Байдене, —euters.
- В 2025 году владельцы дорогих авто должны заплатить 25 тысяч грн транспортного налога.
- Депутат Смаглюк предлагает ввести декларирование НАПК для работников ТЦК.
- Для ФЛП и юрлиц меняются правила подачи отчетности.
- В Украине в разгар отопительного сезона начался импорт газа.
- В "Укрэнерго" объяснили причину введения аварийных графиков отключения.
- РФ рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию как места для встречи Путина и Трампа, — Reuters.
- Румынский политик Джорджеску заявил, что "теоретически" говорил о разделе территорий Украины.
- В Тбилиси возобновились протесты: есть задержанные и пострадавшие.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что начался переход ВСУ на корпусную структуру.
Гости сегодняшнего эфира:
- доктор экономических наук, основатель и глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач;
- эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
- аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;
- политолог Владимир Фесенко.
Напомним, Александр Сырский заявил, что февраль будет непростой для украинской армии. По словам Главнокомандующего, россияне не уменьшают интенсивность своих атак.
Также Александр Сырский рассказал о результатах новой подготовки личного состава ВСУ. Основной акцент сделали на качестве обучения новобранцев.