Сырский объявил о важных изменениях в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE говорим о кардинальных изменениях в ВСУ и вероятной встрече Трампа с Путиным. Также речь пойдет об аварийных отключениях света и декларировании для работников ТЦК.

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О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE говорим о таком:

Некоторым придется вернуть "тысячу Зеленского", — Шмыгаль.

Рекордная пенсия — 390 тысяч грн в месяц получает судья КСУ в отставке Наталья Шаптала.

Илон Маск заявил, что США закрывают программу USAID.

США замедлили помощь ВСУ еще при Байдене, —euters.

В 2025 году владельцы дорогих авто должны заплатить 25 тысяч грн транспортного налога.

Депутат Смаглюк предлагает ввести декларирование НАПК для работников ТЦК.

Для ФЛП и юрлиц меняются правила подачи отчетности.

В Украине в разгар отопительного сезона начался импорт газа.

В "Укрэнерго" объяснили причину введения аварийных графиков отключения.

РФ рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию как места для встречи Путина и Трампа, — Reuters.

Румынский политик Джорджеску заявил, что "теоретически" говорил о разделе территорий Украины.

В Тбилиси возобновились протесты: есть задержанные и пострадавшие.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что начался переход ВСУ на корпусную структуру.

Гости сегодняшнего эфира:

доктор экономических наук, основатель и глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач;

эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;

политолог Владимир Фесенко.

Напомним, Александр Сырский заявил, что февраль будет непростой для украинской армии. По словам Главнокомандующего, россияне не уменьшают интенсивность своих атак.

Также Александр Сырский рассказал о результатах новой подготовки личного состава ВСУ. Основной акцент сделали на качестве обучения новобранцев.