Сирський оголосив про важливі зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE говоримо про кардинальні зміни в ЗСУ та ймовірну зустріч Трампа з Путіним. Також мова йтиме про аварійні відключення світла й декларування для працівників ТЦК.

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Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE говоримо про таке:

Декому доведеться повернути "тисячу Зеленського", — Шмигаль.

Рекордна пенсія — 390 тисяч грн на місяць отримує суддя КСУ у відставці Наталя Шаптала.

Ілон Маск заявив, що США закривають програму USAID.

США сповільнили допомогу ЗСУ ще за Байдена, — Reuters.

У 2025 році власники дорогих авто мають сплатити 25 тисяч грн транспортного податку.

Депутатка Смаглюк пропонує ввести декларування НАЗК для працівників ТЦК.

Для ФОП і юросіб змінюються правила подачі звітності.

В Україні у розпал опалювального сезону розпочався імпорт газу.

В "Укренерго" пояснили причину введення аварійних графіків відключення.

РФ розглядає ОАЕ та Саудівську Аравію як місця для зустрічі Путіна й Трампа, — Reuters.

Румунський політик Джорджеску заявив, що "теоретично" говорив про розподіл територій України.

У Тбілісі поновилися протести: є затримані та постраждалі.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що почався перехід ЗСУ на корпусну структуру.

Гості сьогоднішнього ефіру:

доктор економічних наук, засновник і голова групи компаній Advanter Group Андрій Длігач;

експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;

аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;

політолог Володимир Фесенко.

Нагадаємо, Олександр Сирський заявив, що лютий буде непростий для українського війська. За словами Головнокомандувача, росіяни не зменшують інтенсивність своїх атак.

Також Олександр Сирський розповів про результати нової підготовки особового складу ЗСУ. Основний акцент зробили на якості навчання новобранців.