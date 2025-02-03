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Сирський оголосив про важливі зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Сирський оголосив про важливі зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

03 лютого 2025 р. 17:50

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17:50 Сирський оголосив про важливі зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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17:50 Сирський оголосив про важливі зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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16:31 Офіцер ЗСУ відреагував на вбивство працівника ТЦК на Полтавщині

Text
Ексклюзив

14:39 Чи буде закінчення війни у 2025 році, — ефір Остаповець_LIVE

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13:06 Дуда заявив про участь Польщі в переговорах, — ефір День.LIVE

Text

08:00 Кінець війни і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

2 лютого 2025
Text

17:50 У Києві пройшла акція "Free Azov" — болючі історії учасників

1 лютого 2025
Text

20:32 Прикордонники розкрили причини повернення на службу після СЗЧ

Text

18:43 Примусове повернення з-за кордону — що думають одесити

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18:40 У центрі Львова містяни зібралися на акцію Free Azov

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17:50 ЗСУ знищили важливу ціль під Курськом — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE говоримо про кардинальні зміни в ЗСУ та ймовірну зустріч Трампа з Путіним. Також мова йтиме про аварійні відключення світла й декларування для працівників ТЦК.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE говоримо про таке:

  • Декому доведеться повернути "тисячу Зеленського", — Шмигаль.
  • Рекордна пенсія — 390 тисяч грн на місяць отримує суддя КСУ у відставці Наталя Шаптала.
  • Ілон Маск заявив, що США закривають програму USAID.
  • США сповільнили допомогу ЗСУ ще за Байдена, — Reuters.
  • У 2025 році власники дорогих авто мають сплатити 25 тисяч грн транспортного податку.
  • Депутатка Смаглюк пропонує ввести декларування НАЗК для працівників ТЦК.
  • Для ФОП і юросіб змінюються правила подачі звітності.
  • В Україні у розпал опалювального сезону розпочався імпорт газу.
  • В "Укренерго" пояснили причину введення аварійних графіків відключення.
  • РФ розглядає ОАЕ та Саудівську Аравію як місця для зустрічі Путіна й Трампа, — Reuters.
  • Румунський політик Джорджеску заявив, що "теоретично" говорив про розподіл територій України.
  • У Тбілісі поновилися протести: є затримані та постраждалі.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що почався перехід ЗСУ на корпусну структуру.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • доктор економічних наук, засновник і голова групи компаній Advanter Group Андрій Длігач;
  • експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
  • аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;
  • політолог Володимир Фесенко. 

Нагадаємо, Олександр Сирський заявив, що лютий буде непростий для українського війська. За словами Головнокомандувача, росіяни не зменшують інтенсивність своїх атак.

Також Олександр Сирський розповів про результати нової підготовки особового складу ЗСУ. Основний акцент зробили на якості навчання новобранців.

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18:25 Удар Іскандером по Одесі не корегувався Орланом

18:04 Суд змінив запобіжний захід для мера Ірпеня Маркушина

17:45 Як оформити довірчу власність на нерухомість

17:45 Відновлення Брістоля в Одесі — державних грошей не буде

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:43 У Києві відреставрують 150-річну садибу — фоторепортаж

17:10 Незвична професія в метро Києва — за що відповідає "будильниця"

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16:31 Офіцер ЗСУ відреагував на вбивство працівника ТЦК на Полтавщині

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14:39 Чи буде закінчення війни у 2025 році, — ефір Остаповець_LIVE

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13:06 Дуда заявив про участь Польщі в переговорах, — ефір День.LIVE

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08:00 Кінець війни і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

2 лютого 2025
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17:50 У Києві пройшла акція "Free Azov" — болючі історії учасників

1 лютого 2025
Text

20:32 Прикордонники розкрили причини повернення на службу після СЗЧ

Text

18:43 Примусове повернення з-за кордону — що думають одесити

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18:40 У центрі Львова містяни зібралися на акцію Free Azov

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17:50 ЗСУ знищили важливу ціль під Курськом — ефір Вечір.LIVE