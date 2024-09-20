Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

В ряде регионов Украины фиксируют ухудшение качества воздуха. В частности, Киев возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире.

Семейный врач Артем Кардаш дал советы в эфире Ранок.LIVE, как снизить влияние на здоровье.

Загрязнение воздуха в Украине

По словам врача, что беременным женщинам и детям лучше оставаться дома, пока качество воздуха не улучшится. Также он дал общие рекомендации, которые помогут защититься:

проводить влажную уборку;

держать окна закрытыми;

поставить в комнате емкости с водой;

включить систему кондиционирования;

употреблять кисломолочные продукты;

пить не менее двух-трех литров воды;

В то же время Кардаш отметил, что маски и респираторы малоэффективны в условиях смога.