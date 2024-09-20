Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

В ряде регионов Украины фиксируют ухудшение качества воздуха. В частности, Киев возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире.
Семейный врач Артем Кардаш дал советы в эфире Ранок.LIVE, как снизить влияние на здоровье.
Загрязнение воздуха в Украине
По словам врача, что беременным женщинам и детям лучше оставаться дома, пока качество воздуха не улучшится. Также он дал общие рекомендации, которые помогут защититься:
- проводить влажную уборку;
- держать окна закрытыми;
- поставить в комнате емкости с водой;
- включить систему кондиционирования;
- употреблять кисломолочные продукты;
- пить не менее двух-трех литров воды;
В то же время Кардаш отметил, что маски и респираторы малоэффективны в условиях смога.