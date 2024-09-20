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Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

20 сентября 2024 г. 13:15

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13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

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В ряде регионов Украины фиксируют ухудшение качества воздуха. В частности, Киев возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире.

Семейный врач Артем Кардаш дал советы в эфире Ранок.LIVE, как снизить влияние на здоровье.

Загрязнение воздуха в Украине

По словам врача, что беременным женщинам и детям лучше оставаться дома, пока качество воздуха не улучшится. Также он дал общие рекомендации, которые помогут защититься:

  • проводить влажную уборку;
  • держать окна закрытыми;
  • поставить в комнате емкости с водой;
  • включить систему кондиционирования;
  • употреблять кисломолочные продукты;
  • пить не менее двух-трех литров воды;

В то же время Кардаш отметил, что маски и респираторы малоэффективны в условиях смога.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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