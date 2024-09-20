Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

У низці регіонів України фіксують погіршення якості повітря. Зокрема, Київ очолив рейтинг міст з найбруднішим повітрям у світі.

Сімейний лікар Артем Кардаш дав поради в ефірі Ранок.LIVE, як зменшити вплив на здоров'я.

Забруднення повітря в Україні

За словами лікаря, що вагітним жінкам та дітям краще залишатись вдома, доки якість повітря не покращиться. Також він дав загальні рекомендації, що допоможуть захиститися:

проводити вологе прибирання;

тримати вікна зачиненими;

поставити в кімнаті ємності з водою;

увімкнути систему кондиціонування;

вживати кисломолочні продукти;

пити не менше двох-трьох літрів води;

Водночас Кардаш зазначив, що маски та респіратори є малоефективними в умовах смогу.