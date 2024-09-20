Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

У низці регіонів України фіксують погіршення якості повітря. Зокрема, Київ очолив рейтинг міст з найбруднішим повітрям у світі.
Сімейний лікар Артем Кардаш дав поради в ефірі Ранок.LIVE, як зменшити вплив на здоров'я.
Забруднення повітря в Україні
За словами лікаря, що вагітним жінкам та дітям краще залишатись вдома, доки якість повітря не покращиться. Також він дав загальні рекомендації, що допоможуть захиститися:
- проводити вологе прибирання;
- тримати вікна зачиненими;
- поставити в кімнаті ємності з водою;
- увімкнути систему кондиціонування;
- вживати кисломолочні продукти;
- пити не менше двох-трьох літрів води;
Водночас Кардаш зазначив, що маски та респіратори є малоефективними в умовах смогу.