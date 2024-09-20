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Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

20 вересня 2024 р. 13:15

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11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

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19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

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У низці регіонів України фіксують погіршення якості повітря. Зокрема, Київ очолив рейтинг міст з найбруднішим повітрям у світі.

Сімейний лікар Артем Кардаш дав поради в ефірі Ранок.LIVE, як зменшити вплив на здоров'я.

Забруднення повітря в Україні

За словами лікаря, що вагітним жінкам та дітям краще залишатись вдома, доки якість повітря не покращиться. Також він дав загальні рекомендації, що допоможуть захиститися:

  • проводити вологе прибирання;
  • тримати вікна зачиненими;
  • поставити в кімнаті ємності з водою;
  • увімкнути систему кондиціонування;
  • вживати кисломолочні продукти;
  • пити не менше двох-трьох літрів води;

Водночас Кардаш зазначив, що маски та респіратори є малоефективними в умовах смогу.

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13:04 РНБО обмежила використання Telegram в Україні — кого це стосується

13:01 Караваєв пояснив, чого побоюються в Динамо перед матчем із Ромою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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