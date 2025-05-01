Сигнал Трампа для РФ и нападение на Стерненко — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 1 мая, подписал указы, которыми ввел в действие новые санкции СНБО. А в Киеве произошло покушение на жизнь украинского волонтера Сергея Стерненко.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечер.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

народный депутат Украины от партии "Батькивщина", секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко;

председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;

заместитель командира 3-й ОШБр, подполковник ВСУ Максим Жорин;

народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;

народный депутат от партии "Слуга Народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;

главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

У Трампа говорят, что соглашение о недрах с Украиной — сигнал для РФ;

Арестович и другие: Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях;

"Пуля вышла навылет. Ничего важного не задела": Стерненко сообщил, что перенес операцию после нападения;

Сенат США приготовил сокрушительные санкции против России;

Эстония готова отправить военных для сдерживания России в Украине.

Напомним, Стерненко сообщил, что его прооперировали после попытки убийства.

В СБУ отметили, что задержали нападавшую, которая стреляла в активиста из огнестрельного оружия.