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Сигнал Трампа для РФ и нападение на Стерненко — эфир Вечір.LIVE

Сигнал Трампа для РФ и нападение на Стерненко — эфир Вечір.LIVE

1 мая 2025 г. 17:50

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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 1 мая, подписал указы, которыми ввел в действие новые санкции СНБО. А в Киеве произошло покушение на жизнь украинского волонтера Сергея Стерненко.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечер.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • народный депутат Украины от партии "Батькивщина", секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко;
  • председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
  • заместитель командира 3-й ОШБр, подполковник ВСУ Максим Жорин;
  • народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
  • народный депутат от партии "Слуга Народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;
  • главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • У Трампа говорят, что соглашение о недрах с Украиной — сигнал для РФ;
  • Арестович и другие: Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях;
  • "Пуля вышла навылет. Ничего важного не задела": Стерненко сообщил, что перенес операцию после нападения;
  • Сенат США приготовил сокрушительные санкции против России;
  • Эстония готова отправить военных для сдерживания России в Украине.

Напомним, Стерненко сообщил, что его прооперировали после попытки убийства.

В СБУ отметили, что задержали нападавшую, которая стреляла в активиста из огнестрельного оружия.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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