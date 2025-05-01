Сигнал Трампа для РФ и нападение на Стерненко — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 1 мая, подписал указы, которыми ввел в действие новые санкции СНБО. А в Киеве произошло покушение на жизнь украинского волонтера Сергея Стерненко.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечер.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- народный депутат Украины от партии "Батькивщина", секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко;
- председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
- заместитель командира 3-й ОШБр, подполковник ВСУ Максим Жорин;
- народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
- народный депутат от партии "Слуга Народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;
- главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- У Трампа говорят, что соглашение о недрах с Украиной — сигнал для РФ;
- Арестович и другие: Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях;
- "Пуля вышла навылет. Ничего важного не задела": Стерненко сообщил, что перенес операцию после нападения;
- Сенат США приготовил сокрушительные санкции против России;
- Эстония готова отправить военных для сдерживания России в Украине.
Напомним, Стерненко сообщил, что его прооперировали после попытки убийства.
В СБУ отметили, что задержали нападавшую, которая стреляла в активиста из огнестрельного оружия.