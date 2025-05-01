Сигнал Трампа для РФ та напад на Стерненка — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 1 травня, підписав укази, якими ввів у дію нові санкції РНБО. А в Києві стався замах на життя українського волонтера Сергія Стерненка.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- народний депутат України від партії "Батьківщина", секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко;
- голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
- заступник командира 3-ї ОШБр, підполковник ЗСУ Максим Жорін;
- народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
- народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
- головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- У Трампа кажуть, що угода про надра з Україною — сигнал для РФ;
- Арестович та інші: Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції;
- "Куля вийшла навиліт. Нічого важливого не зачепила": Стерненко повідомив, що переніс операцію після нападу;
- Сенат США приготував нищівні санкції проти Росії;
- Естонія готова відправити військових для стримування Росії в Україні.
Нагадаємо, Стерненко повідомив, що його прооперували після спроби вбивства.
В СБУ зазначили, що затримали нападницю, яка стріляла в активіста з вогнепальної зброї.