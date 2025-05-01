Сигнал Трампа для РФ та напад на Стерненка — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 1 травня, підписав укази, якими ввів у дію нові санкції РНБО. А в Києві стався замах на життя українського волонтера Сергія Стерненка.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

народний депутат України від партії "Батьківщина", секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко;

голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

заступник командира 3-ї ОШБр, підполковник ЗСУ Максим Жорін;

народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;

народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;

головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

У Трампа кажуть, що угода про надра з Україною — сигнал для РФ;

Арестович та інші: Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції;

"Куля вийшла навиліт. Нічого важливого не зачепила": Стерненко повідомив, що переніс операцію після нападу;

Сенат США приготував нищівні санкції проти Росії;

Естонія готова відправити військових для стримування Росії в Україні.

Нагадаємо, Стерненко повідомив, що його прооперували після спроби вбивства.

В СБУ зазначили, що затримали нападницю, яка стріляла в активіста з вогнепальної зброї.