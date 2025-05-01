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Сигнал Трампа для РФ та напад на Стерненка — ефір Вечір.LIVE

Сигнал Трампа для РФ та напад на Стерненка — ефір Вечір.LIVE

01 травня 2025 р. 17:50

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Президент України Володимир Зеленський у четвер, 1 травня, підписав укази, якими ввів у дію нові санкції РНБО. А в Києві стався замах на життя українського волонтера Сергія Стерненка.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • народний депутат України від партії "Батьківщина", секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу  Валентин Наливайченко;
  • голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
  • заступник командира 3-ї ОШБр, підполковник ЗСУ Максим Жорін;
  • народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко; 
  • головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • У Трампа кажуть, що угода про надра з Україною — сигнал для РФ;
  • Арестович та інші: Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції;
  • "Куля вийшла навиліт. Нічого важливого не зачепила": Стерненко повідомив, що переніс операцію після нападу;
  • Сенат США приготував нищівні санкції проти Росії;
  • Естонія готова відправити військових для стримування Росії в Україні.

Нагадаємо, Стерненко повідомив, що його прооперували після спроби вбивства.

В СБУ зазначили, що затримали нападницю, яка стріляла в активіста з вогнепальної зброї.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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