Сигнал РФ от США и второй раунд переговоров — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп готов пойти на уступки России относительно нерасширения НАТО. Это возможно в том случае, если это поможет прекратить огонь в Украине.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
- президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас;
- глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- народный депутат, глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева-Федоренко;
- представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
- политолог Антон Малеев;
- политолог-международник Виктор Савинок.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- США готовы обсуждать требования России о гарантиях нерасширения НАТО, — Келлог;
- Залужный о границах 1991 года: чудес не будет, враг имеет ресурсы для войны;
- "Мы этого не допустим": Трамп снова отреагировал на удары России по украинским городам;
- Президент Чехии оценил шансы Украины на скорейшее вступление в НАТО;
- Дуда заявил, что большинство украинцев не знают истории Волынской трагедии;
- Макрон хочет "усилить позицию" Европы против Израиля из-за Газы, включая санкции.
Напомним, спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле обсудят украинские территории.
Также по его словам, между Трампом и Путиным есть "мощная связь".