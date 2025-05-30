Сигнал РФ от США и второй раунд переговоров — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп готов пойти на уступки России относительно нерасширения НАТО. Это возможно в том случае, если это поможет прекратить огонь в Украине.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас;

глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

народный депутат, глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева-Федоренко;

представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;

политолог Антон Малеев;

политолог-международник Виктор Савинок.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

США готовы обсуждать требования России о гарантиях нерасширения НАТО, — Келлог;

Залужный о границах 1991 года: чудес не будет, враг имеет ресурсы для войны;

"Мы этого не допустим": Трамп снова отреагировал на удары России по украинским городам;

Президент Чехии оценил шансы Украины на скорейшее вступление в НАТО;

Дуда заявил, что большинство украинцев не знают истории Волынской трагедии;

Макрон хочет "усилить позицию" Европы против Израиля из-за Газы, включая санкции.

Напомним, спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле обсудят украинские территории.

Также по его словам, между Трампом и Путиным есть "мощная связь".