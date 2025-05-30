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Сигнал РФ от США и второй раунд переговоров — эфир День.LIVE

Сигнал РФ от США и второй раунд переговоров — эфир День.LIVE

30 мая 2025 г. 13:08

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Президент США Дональд Трамп готов пойти на уступки России относительно нерасширения НАТО. Это возможно в том случае, если это поможет прекратить огонь в Украине.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас;
  • глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • народный депутат, глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева-Федоренко;
  • представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко;
  • политолог Антон Малеев;
  • политолог-международник Виктор Савинок.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • США готовы обсуждать требования России о гарантиях нерасширения НАТО, — Келлог;
  • Залужный о границах 1991 года: чудес не будет, враг имеет ресурсы для войны;
  • "Мы этого не допустим": Трамп снова отреагировал на удары России по украинским городам;
  • Президент Чехии оценил шансы Украины на скорейшее вступление в НАТО;
  • Дуда заявил, что большинство украинцев не знают истории Волынской трагедии;
  • Макрон хочет "усилить позицию" Европы против Израиля из-за Газы, включая санкции.

Напомним, спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле обсудят украинские территории.

Также по его словам, между Трампом и Путиным есть "мощная связь".

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