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Сигнал РФ від США та другий раунд переговорів — ефір День.LIVE

Сигнал РФ від США та другий раунд переговорів — ефір День.LIVE

30 травня 2025 р. 13:08

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Президент США Дональд Трамп готовий піти на поступки Росії щодо нерозширення НАТО. Це можливе у разі, якщо допоможе припинити вогонь в Україні.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • президент Асоціації українських банків Андрій Дубас;
  • голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • народна депутатка, голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева-Федоренко;
  • речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
  • політолог Антон Малеєв;
  • політолог-міжнародник Віктор Савінок.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • США готові обговорювати вимоги Росії про гарантії нерозширення НАТО, — Келлог;
  • Залужний про кордони 1991 року: чудес не буде, ворог має ресурси для війни;
  • "Ми цього не допустимо": Трамп знову відреагував на удари Росії по українських містах;
  • Президент Чехії оцінив шанси України на якнайшвидше вступ до НАТО;
  • Дуда заявив, що більшість українців не знають історії Волинської трагедії;
  • Макрон хоче "посилити позицію" Європи проти Ізраїлю через Газу, включаючи санкції. 

Нагадаємо, спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що під час другого раунду перемовин у Стамбулі обговорять українські території.

Також за його словами, між Трампом та Путіним є "потужний зв'язок".

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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