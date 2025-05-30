Сигнал РФ від США та другий раунд переговорів — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп готовий піти на поступки Росії щодо нерозширення НАТО. Це можливе у разі, якщо допоможе припинити вогонь в Україні.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

президент Асоціації українських банків Андрій Дубас;

голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

народна депутатка, голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева-Федоренко;

речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;

політолог Антон Малеєв;

політолог-міжнародник Віктор Савінок.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

США готові обговорювати вимоги Росії про гарантії нерозширення НАТО, — Келлог;

Залужний про кордони 1991 року: чудес не буде, ворог має ресурси для війни;

"Ми цього не допустимо": Трамп знову відреагував на удари Росії по українських містах;

Президент Чехії оцінив шанси України на якнайшвидше вступ до НАТО;

Дуда заявив, що більшість українців не знають історії Волинської трагедії;

Макрон хоче "посилити позицію" Європи проти Ізраїлю через Газу, включаючи санкції.

Нагадаємо, спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що під час другого раунду перемовин у Стамбулі обговорять українські території.

Також за його словами, між Трампом та Путіним є "потужний зв'язок".