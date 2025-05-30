Сигнал РФ від США та другий раунд переговорів — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп готовий піти на поступки Росії щодо нерозширення НАТО. Це можливе у разі, якщо допоможе припинити вогонь в Україні.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
- президент Асоціації українських банків Андрій Дубас;
- голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
- народна депутатка, голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева-Федоренко;
- речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко;
- політолог Антон Малеєв;
- політолог-міжнародник Віктор Савінок.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- США готові обговорювати вимоги Росії про гарантії нерозширення НАТО, — Келлог;
- Залужний про кордони 1991 року: чудес не буде, ворог має ресурси для війни;
- "Ми цього не допустимо": Трамп знову відреагував на удари Росії по українських містах;
- Президент Чехії оцінив шанси України на якнайшвидше вступ до НАТО;
- Дуда заявив, що більшість українців не знають історії Волинської трагедії;
- Макрон хоче "посилити позицію" Європи проти Ізраїлю через Газу, включаючи санкції.
Нагадаємо, спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що під час другого раунду перемовин у Стамбулі обговорять українські території.
Також за його словами, між Трампом та Путіним є "потужний зв'язок".