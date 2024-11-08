Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

В Украине ввели штрафы за хранение древесины без документов. Первый штраф в размере 501 гривны за такое нарушение уже выписали жителю Николаева.

Это прокомментировал мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире День.LIVE.

Штрафы за дрова

По словам городского головы, до полномасштабной войны в Николаеве проживало полмиллиона человек, сейчас около 430 тысяч вместе с ВПЛ. Он отметил, что в городе чаще топят газом, чем дровами.

"Я тоже эти новости немного с юмором воспринял, я никогда не агитирую и не хочу оправдывать. Но вопрос о незаконной вырубке деревьев, лесопосадок существует. Особенно с поднятием цен на топливные материалы — это изменилось, мы выезжали и смотрели на территорию водохранилища: в прошлом году были деревья, в этом году их просто нет. И конечно там нет ни камер, чтобы посмотреть, кто и когда их спилил", — рассказал Сенкевич.

Он отметил, что действительно происходит незаконная вырубка деревьев, этот закон беспокоит людей, которые топят дровами.

Напомним, возле села Украинка в Николаевской области экоинспекторы остановили автомобиль, в котором обнаружили дрова без документов.

Также мы писали, что Верховная Рада внесла в Уголовный и Административный кодекс новые статьи о незаконном хранении древесины.