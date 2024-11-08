Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

В Україні запровадили штрафи за зберігання деревини без документів. Перший штраф у розмірі 501 гривні за таке порушення вже виписали мешканцю Миколаєва.

Це прокоментував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі День.LIVE.

Штрафи за дрова

За словами міського голови, до повномасштабної війни у Миколаєві проживало пів мільйона людей, зараз близько 430 тисяч разом з ВПО. Він зауважив, що у місті частіше топлять газом, аніж дровами.

"Я теж ці новини трошки з гумором сприйняв, я ніколи не агітую і не хочу виправдовувати. Але питання щодо незаконної вирубки дерев, лісопосадок існує. Особливо з підняттям цін на паливні матеріали — це змінилося, ми виїжджали дивилися на територію водосховища: минулого року були дерева, цього року їх просто немає. І звичайно там немає ні камер, аби подивитися хто і коли їх спиляв", — розповів Сєнкевич.

Він зауважив, що дійсно відбувається незаконна вирубка дерев, цей закон турбує людей, які топлять саме дровами.

Нагадаємо, біля села Українка у Миколаївській області екоінспектори зупинили автомобіль, в якому виявили дрова без документів. Чоловіку виписали штраф у розмірі 501 гривня.

Також ми писали, що Верховна Рада внесла до Кримінального та Адміністративного кодексів нові статті про незаконне зберігання деревини.