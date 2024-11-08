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Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

08 листопада 2024 р. 17:05

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18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

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17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

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17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

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16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

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В Україні запровадили штрафи за зберігання деревини без документів. Перший штраф у розмірі 501 гривні за таке порушення вже виписали мешканцю Миколаєва. 

Це прокоментував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі День.LIVE.

Штрафи за дрова

За словами міського голови, до повномасштабної війни у Миколаєві проживало пів мільйона людей, зараз близько 430 тисяч разом з ВПО. Він зауважив, що у місті частіше топлять газом, аніж дровами.

"Я теж ці новини трошки з гумором сприйняв, я ніколи не агітую і не хочу виправдовувати. Але питання щодо незаконної вирубки дерев, лісопосадок існує. Особливо з підняттям цін на паливні матеріали — це змінилося, ми виїжджали дивилися на територію водосховища: минулого року були дерева, цього року їх просто немає. І звичайно там немає ні камер, аби подивитися хто і коли їх спиляв", — розповів Сєнкевич.

Він зауважив, що дійсно відбувається незаконна вирубка дерев, цей закон турбує людей, які топлять саме дровами.

Нагадаємо, біля села Українка у Миколаївській області екоінспектори зупинили автомобіль, в якому виявили дрова без документів. Чоловіку виписали штраф у розмірі 501 гривня.

Також ми писали, що Верховна Рада внесла до Кримінального та Адміністративного кодексів нові статті про незаконне зберігання деревини. 

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05:16 На заході та півночіі України туман — прогноз погоди на сьогодні

04:39 В Україні удосконалили онлайн-рекрутинг до ЗСУ — що відомо

04:03 "Азов" запрошує на роботу танкістів — яка зарплата

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

03:25 Нічна атака дронів на Одесу — пошкоджено будинки та авто

02:54 У Харкові було чути звук вибуху

02:17 Жорін проти акценту лише на кількості мобілізованих

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18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

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17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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