Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE arrow
Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

5 декабря 2024 г. 17:53

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ с Курщины

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ с Курщины

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Сегодня, 5 декабря, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, рассмотрим детали встречи Андрея Ермака с советниками Дональда Трампа, обсуждение сценариев завершения войны и созыв внеочередного заседания МАГАТЭ.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие вопросы:

  • Украинская делегация во главе с Ермаком встретилась с советниками Трампа.
  • НАТО обсуждает сценарии переговоров по завершению войны.
  • Украина 12 декабря созывает внеочередное заседание МАГАТЭ.
  • Графики отключений сокращаются — в Минэнерго разъяснили ситуацию со светом.
  • В Украине создадут суд присяжных — как он будет работать.
  • Международные резервы Украины выросли до 40 млрд долларов.
  • Подача заявлений о репарациях за любые преступления России станет доступной в 2025 году.
  • Украинцы ощутят серьезное подорожание продуктов уже в декабре 2024 года.

Гости сегодняшнего эфира:

  • председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;
  • экономист, финансист Сергей Фурса;
  • заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;
  • член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
  • преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, соучредитель гражданской платформы "Новая Страна" Валерий Пекарь.

Напомним, союзники Украины хотят вывести Украину "в позицию силы". Это делают для противостояния России или для выгодного положения во время переговоров об окончании войны.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Кроме того, стороны обсудили усиление украинских боевых бригад необходимыми боеприпасами.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

17:58 Зеленский запретил переводить медиков в пехоту — указ

17:54 Предпраздничные валютные игры — что происходит с курсом доллара

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

17:41 Памятник Лесе Украинке в Одессе не поставят — решение депутатов

17:35 В Укргидрометцентре предупредили о морозах на Николая

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Конго скосила неизвестная болезнь — уже умерли десятки человек

17:29 Стало известно, сколько Садовый с замами заработали в ноябре

17:29 Зеленский провел телефонный разговор с Рютте — что обсудили

17:25 Капуста стремительно растет в цене — в чем причина

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

17:58 Зеленский запретил переводить медиков в пехоту — указ

17:54 Предпраздничные валютные игры — что происходит с курсом доллара

17:41 Памятник Лесе Украинке в Одессе не поставят — решение депутатов

17:35 В Укргидрометцентре предупредили о морозах на Николая

17:31 Конго скосила неизвестная болезнь — уже умерли десятки человек

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:29 Стало известно, сколько Садовый с замами заработали в ноябре

17:29 Зеленский провел телефонный разговор с Рютте — что обсудили

17:25 Капуста стремительно растет в цене — в чем причина

17:08 Что подарить на Святого Николая, если не успели подготовиться

17:03 Новые правила для украинцев в Австрии – что изменится в 2025 году

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ с Курщины

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском