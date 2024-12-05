Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 5 декабря, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, рассмотрим детали встречи Андрея Ермака с советниками Дональда Трампа, обсуждение сценариев завершения войны и созыв внеочередного заседания МАГАТЭ.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие вопросы:

Украинская делегация во главе с Ермаком встретилась с советниками Трампа.

НАТО обсуждает сценарии переговоров по завершению войны.

Украина 12 декабря созывает внеочередное заседание МАГАТЭ.

Графики отключений сокращаются — в Минэнерго разъяснили ситуацию со светом.

В Украине создадут суд присяжных — как он будет работать.

Международные резервы Украины выросли до 40 млрд долларов.

Подача заявлений о репарациях за любые преступления России станет доступной в 2025 году.

Украинцы ощутят серьезное подорожание продуктов уже в декабре 2024 года.

Гости сегодняшнего эфира:

председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;

экономист, финансист Сергей Фурса;

заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;

член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;

преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, соучредитель гражданской платформы "Новая Страна" Валерий Пекарь.

Напомним, союзники Украины хотят вывести Украину "в позицию силы". Это делают для противостояния России или для выгодного положения во время переговоров об окончании войны.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Кроме того, стороны обсудили усиление украинских боевых бригад необходимыми боеприпасами.