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Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

05 грудня 2024 р. 17:53

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13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

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18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

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01:14 Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

4 грудня 2024
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21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

Сьогодні, 5 грудня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих і актуальних питань. Зокрема, розглянемо деталі зустрічі Андрія Єрмака з радниками Дональда Трампа, обговорення сценаріїв завершення війни та скликання позачергового засідання МАГАТЕ.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі питання:

  • Українська делегація на чолі з Єрмаком зустрілася із радниками Трампа.
  • НАТО обговорює сценарії переговорів щодо завершення війни.
  • Україна 12 грудня скликає позачергове засідання МАГАТЕ.
  • Графіки відключень скорочуються — у Міненерго роз'яснили ситуацію зі світлом.
  • В Україні створять суд присяжних — як він буде працювати.
  • Міжнародні резерви України зросли до 40 млрд доларів.
  • Подання заяв про репарації за будь-які злочини Росії стане доступним 2025 року.
  • Українці відчують серйозне подорожчання продуктів уже в грудні 2024 року.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
  • економіст, фінансист Сергій Фурса;
  • заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;
  • член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, співзасновник громадянської платформи "Нова Країна" Валерій Пекар.

Нагадаємо, союзники України хочуть вивести Україну "в позицію сили". Це роблять для протистояння Росії або ж для вигідного становища під час переговорів про закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Серед іншого сторони обговорили підсилення українських бойових бригад необхідними боєприпасами.

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18:41 Синоптики попередили про сильні опади на Харківщині

18:35 Оновлення військово-облікових даних у грудні — опції у громадян

18:23 Одеські педагоги можуть отримати доплати — які умови

18:22 Укренерго оприлюднило графіки відключень на завтра — скільки черг

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:17 Деяким українцям дадуть по 908 грн – кому та як оформити в Дії

17:58 Зеленський заборонив переводити медиків у піхоту — указ

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17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

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17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

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13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

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12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

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08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

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