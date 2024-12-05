Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 5 грудня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих і актуальних питань. Зокрема, розглянемо деталі зустрічі Андрія Єрмака з радниками Дональда Трампа, обговорення сценаріїв завершення війни та скликання позачергового засідання МАГАТЕ.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі питання:
- Українська делегація на чолі з Єрмаком зустрілася із радниками Трампа.
- НАТО обговорює сценарії переговорів щодо завершення війни.
- Україна 12 грудня скликає позачергове засідання МАГАТЕ.
- Графіки відключень скорочуються — у Міненерго роз'яснили ситуацію зі світлом.
- В Україні створять суд присяжних — як він буде працювати.
- Міжнародні резерви України зросли до 40 млрд доларів.
- Подання заяв про репарації за будь-які злочини Росії стане доступним 2025 року.
- Українці відчують серйозне подорожчання продуктів уже в грудні 2024 року.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
- економіст, фінансист Сергій Фурса;
- заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;
- член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
- викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, співзасновник громадянської платформи "Нова Країна" Валерій Пекар.
Нагадаємо, союзники України хочуть вивести Україну "в позицію сили". Це роблять для протистояння Росії або ж для вигідного становища під час переговорів про закінчення війни.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Серед іншого сторони обговорили підсилення українських бойових бригад необхідними боєприпасами.