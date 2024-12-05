Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 5 грудня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих і актуальних питань. Зокрема, розглянемо деталі зустрічі Андрія Єрмака з радниками Дональда Трампа, обговорення сценаріїв завершення війни та скликання позачергового засідання МАГАТЕ.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі питання:

Українська делегація на чолі з Єрмаком зустрілася із радниками Трампа.

НАТО обговорює сценарії переговорів щодо завершення війни.

Україна 12 грудня скликає позачергове засідання МАГАТЕ.

Графіки відключень скорочуються — у Міненерго роз'яснили ситуацію зі світлом.

В Україні створять суд присяжних — як він буде працювати.

Міжнародні резерви України зросли до 40 млрд доларів.

Подання заяв про репарації за будь-які злочини Росії стане доступним 2025 року.

Українці відчують серйозне подорожчання продуктів уже в грудні 2024 року.

Гості сьогоднішнього ефіру:

голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

економіст, фінансист Сергій Фурса;

заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;

член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, співзасновник громадянської платформи "Нова Країна" Валерій Пекар.

Нагадаємо, союзники України хочуть вивести Україну "в позицію сили". Це роблять для протистояння Росії або ж для вигідного становища під час переговорів про закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Серед іншого сторони обговорили підсилення українських бойових бригад необхідними боєприпасами.