Сибига и Рютте выступают в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

В штаб-квартире НАТО завершается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Альянса. В частности, там выступает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Заявления из штаб-квартиры НАТО

По итогам весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО выступают:

генсек НАТО Марк Рютте;

глава МИД Украины Андрей Сибига;

президент Парламентской ассамблеи НАТО Маркос Перестрелло;

глава делегации США в Парламентской ассамблее НАТО Майк Тернер.

Напомним, в следующем месяце в Гааге состоится июньский саммит НАТО. Известно, что там будет присутствовать лидер Штатов Дональд Трамп.

А недавно Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте.