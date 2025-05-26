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Сибига и Рютте выступают в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

Сибига и Рютте выступают в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

26 мая 2025 г. 13:30

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В штаб-квартире НАТО завершается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Альянса. В частности, там выступает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Посмотреть прямой эфир из штаб-квартиры НАТО можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Заявления из штаб-квартиры НАТО

По итогам весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО выступают:

  • генсек НАТО Марк Рютте;
  • глава МИД Украины Андрей Сибига;
  • президент Парламентской ассамблеи НАТО Маркос Перестрелло;
  • глава делегации США в Парламентской ассамблее НАТО Майк Тернер.

Напомним, в следующем месяце в Гааге состоится июньский саммит НАТО. Известно, что там будет присутствовать лидер Штатов Дональд Трамп.

А недавно Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте.

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