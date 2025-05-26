Сибига и Рютте выступают в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

В штаб-квартире НАТО завершается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Альянса. В частности, там выступает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
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Заявления из штаб-квартиры НАТО
По итогам весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО выступают:
- генсек НАТО Марк Рютте;
- глава МИД Украины Андрей Сибига;
- президент Парламентской ассамблеи НАТО Маркос Перестрелло;
- глава делегации США в Парламентской ассамблее НАТО Майк Тернер.
Напомним, в следующем месяце в Гааге состоится июньский саммит НАТО. Известно, что там будет присутствовать лидер Штатов Дональд Трамп.
А недавно Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте.