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Сибіга та Рютте виступають у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

Сибіга та Рютте виступають у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

26 травня 2025 р. 13:30

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У штаб-квартирі НАТО завершується весняна сесія Парламентської асамблеї Альянсу. Зокрема, там виступає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Подивитися прямий ефір зі штаб-квартири НАТО можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Заяви зі штаб-квартири НАТО

За підсумками весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО виступають:

  • генсек НАТО Марк Рютте;
  • глава МЗС України Андрій Сибіга;
  • президент Парламентської асамблеї НАТО Маркос Перестрелло;
  • глава делегації США в Парламентській асамблеї НАТО Майк Тернер.

Нагадаємо, наступного місяця у Гаазі відбудеться червневий саміт НАТО. Відомо, що там буде присутній лідер Штатів Дональд Трамп.

А нещодавно Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО Марком Рютте.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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