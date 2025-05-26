Сибіга та Рютте виступають у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

У штаб-квартирі НАТО завершується весняна сесія Парламентської асамблеї Альянсу. Зокрема, там виступає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Подивитися прямий ефір зі штаб-квартири НАТО можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Заяви зі штаб-квартири НАТО

За підсумками весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО виступають:

генсек НАТО Марк Рютте;

глава МЗС України Андрій Сибіга;

президент Парламентської асамблеї НАТО Маркос Перестрелло;

глава делегації США в Парламентській асамблеї НАТО Майк Тернер.

Нагадаємо, наступного місяця у Гаазі відбудеться червневий саміт НАТО. Відомо, що там буде присутній лідер Штатів Дональд Трамп.

А нещодавно Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО Марком Рютте.