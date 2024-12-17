Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Сегодня в День.LIVE обсудим заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о введении немецких войск в Украину. Также узнаем, какие сценарии устраивают Россию по вопросу окончания войны.

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Главные темы эфира:

ЕС будет предоставлять Украине €1,5 млрд в месяц, начиная с января 2025

Власти Киева потратят 1,5 миллиарда на дорогу к аэропорту в Жулянах

Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа

Новое заявление Трампа об окончании войны в Украине и прогресс в этом вопросе

Позиция Польши по мирным переговорам России и Украины

Асад впервые сделал заявление после бегства из Сирии

Гости сегодняшнего эфира:

главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс;

политтехнолог Олег Постернак;

военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев;

политолог-международник Андрей Бузаров;

эксперт по энергетике Геннадий Рябцев;

экономический эксперт, экс-депутат парламента Молдовы (2009-2014 гг.) Вячеслав Ионице.

спикер Киевской Городской Военной Администрации Михаил Шаманов.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался предоставить Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus, назвав такой шаг в случае его реализации ошибочным. Он подчеркнул, что необходимо избежать прямого конфликта между Россией и НАТО.

А чуть больше недели назад Financial Times писало, что более 60% немцев выступают против того, чтобы поставлять Украине ракеты Taurus.