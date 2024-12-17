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Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

17 декабря 2024 г. 13:15

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13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

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13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

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12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

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11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

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08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

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00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
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22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

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21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

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19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

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17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

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13:49 Железняк раскрыл, какую зарплату во время войны получают нардепы

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13:15 Шольц сделал заявление о войне в Украине — эфир День.LIVE

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12:26 Нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться с СОЧ

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11:23 Нардеп объяснил проблему избиения военных командирами

Text

08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

16 декабря 2024
Text

22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

Text

21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

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19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

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17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Сегодня в День.LIVE обсудим заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о введении немецких войск в Украину. Также узнаем, какие сценарии устраивают Россию по вопросу окончания войны.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Главные темы эфира:

  • ЕС будет предоставлять Украине €1,5 млрд в месяц, начиная с января 2025
  • Власти Киева потратят 1,5 миллиарда на дорогу к аэропорту в Жулянах
  • Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа
  • Новое заявление Трампа об окончании войны в Украине и прогресс в этом вопросе
  • Позиция Польши по мирным переговорам России и Украины
  • Асад впервые сделал заявление после бегства из Сирии

Гости сегодняшнего эфира:

  • главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс;
  • политтехнолог Олег Постернак;
  • военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев;
  • политолог-международник Андрей Бузаров;
  • эксперт по энергетике Геннадий Рябцев;
  • экономический эксперт, экс-депутат парламента Молдовы (2009-2014 гг.) Вячеслав Ионице.
  • спикер Киевской Городской Военной Администрации Михаил Шаманов.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался предоставить Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus, назвав такой шаг в случае его реализации ошибочным. Он подчеркнул, что необходимо избежать прямого конфликта между Россией и НАТО.

А чуть больше недели назад Financial Times писало, что более 60% немцев выступают против того, чтобы поставлять Украине ракеты Taurus.

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13:39 Зеленский сказал, сколько еще нужно средств ПВО для полной защиты

13:38 Зеленский почтил павших на Марсовом поле во Львове — фото

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:33 На границе с Польшей откроют новый пункт пропуска — что известно

13:29 Косметика на миллионы — на таможне задержали одессита

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08:00 Трамп сделал заявление об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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00:08 Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

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