Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Сьогодні в День.LIVE обговоримо заяву канцлера ФРН Олафа Шольца щодо введення німецьких військ в Україну. Також дізнаємося, які сценарії влаштовують Росію у питанні закінчення війни.
Подивитися ефір можна за посиланням.
Головні теми ефіру:
- ЄС надаватиме Україні €1,5 млрд на місяць, починаючи з січня 2025 року
- Влада Києва витратить 1,5 мільярда на дорогу до аеропорту в Жулянах
- Зеленського не запросили на інавгурацію Трампа
- Нова заява Трампа про закінчення війни в Україні та прогрес у цьому питанні
- Позиція Польщі щодо мирних переговорів Росії та України
- Асад вперше зробив заяву після втечі з Сирії
Гості сьогоднішнього ефіру:
- головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
- політтехнолог Олег Постернак;
- військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов;
- політолог-міжнародник Андрій Бузаров;
- експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев;
- економічний експерт, ексдепутат парламенту Молдови (2009-2014 рр.) В'ячеслав Іоніце.
- речник Київської Міської Військової Адміністрації Михайло Шаманов.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у черговий відмовився надати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus, назвавши такий крок у разі його реалізації помилковим. Він наголосив, що необхідно уникнути прямого конфлікту між НАТО та Росією.
А трохи більше тижня тому Financial Times писало, що понад 60% німців виступають проти того, щоб постачати Україні ракети Taurus.