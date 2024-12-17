Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Сьогодні в День.LIVE обговоримо заяву канцлера ФРН Олафа Шольца щодо введення німецьких військ в Україну. Також дізнаємося, які сценарії влаштовують Росію у питанні закінчення війни.

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Головні теми ефіру:

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Гості сьогоднішнього ефіру:

головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

політтехнолог Олег Постернак;

військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов;

політолог-міжнародник Андрій Бузаров;

експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев;

економічний експерт, ексдепутат парламенту Молдови (2009-2014 рр.) В'ячеслав Іоніце.

речник Київської Міської Військової Адміністрації Михайло Шаманов.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у черговий відмовився надати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus, назвавши такий крок у разі його реалізації помилковим. Він наголосив, що необхідно уникнути прямого конфлікту між НАТО та Росією.

А трохи більше тижня тому Financial Times писало, що понад 60% німців виступають проти того, щоб постачати Україні ракети Taurus.