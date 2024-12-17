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Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

17 грудня 2024 р. 13:15

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13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

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12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

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11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

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19:55 Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

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15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

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13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

16 грудня 2024
Text

22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

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21:00 Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

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19:55 Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

Сьогодні в День.LIVE обговоримо заяву канцлера ФРН Олафа Шольца щодо введення німецьких військ в Україну. Також дізнаємося, які сценарії влаштовують Росію у питанні закінчення війни.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Головні теми ефіру:

  • ЄС надаватиме Україні €1,5 млрд на місяць, починаючи з січня 2025 року
  • Влада Києва витратить 1,5 мільярда на дорогу до аеропорту в Жулянах
  • Зеленського не запросили на інавгурацію Трампа
  • Нова заява Трампа про закінчення війни в Україні та прогрес у цьому питанні
  • Позиція Польщі щодо мирних переговорів Росії та України
  • Асад вперше зробив заяву після втечі з Сирії
     

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
  • політтехнолог Олег Постернак;
  • військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов;
  • політолог-міжнародник Андрій Бузаров;
  • експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев;
  • економічний експерт, ексдепутат парламенту Молдови (2009-2014 рр.) В'ячеслав Іоніце.
  • речник Київської Міської Військової Адміністрації Михайло Шаманов.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у черговий відмовився надати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus, назвавши такий крок у разі його реалізації помилковим. Він наголосив, що необхідно уникнути прямого конфлікту між НАТО та Росією. 

А трохи більше тижня тому Financial Times писало, що понад 60% німців виступають проти того, щоб постачати Україні ракети Taurus.

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15:25 Закінчення контракту — чи можна звільнитися із ЗСУ

15:21 Третій за три дні — у Чорному море тоне російський танкер

15:19 Стимули Китаю — європейська розкіш повертає позиції на ринку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:11 Помер колишній очільник Хмельницької ОДА

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12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

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11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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