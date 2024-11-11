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Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

11 ноября 2024 г. 13:49

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13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

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13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

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12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

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11:51 В Раде ответили, будет ли повышение налогов в этом году

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08:00 Трамп готовит завершение войны — эфир Ранок.LIVE

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12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

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21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

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19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

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14:48Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

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13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

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13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

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12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

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11:51 В Раде ответили, будет ли повышение налогов в этом году

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10:12 РФ активно штурмует украинские позиции в Курщине, — Сазонов

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08:00 Трамп готовит завершение войны — эфир Ранок.LIVE

10 ноября 2024
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12:35 Давление на Конгресс США срывает поддержку для Украины, — Мурский

9 ноября 2024
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21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

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19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

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14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным о войне в Украине. О своих намерениях позвонить главе Кремля также сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем будут говорить в эфире

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • разговор Трампа с Путиным;
  • администрация Байдена хочет выделить Украине 6 млрд. долларов;
  • в 2025 году нам уже не следует надеяться на большой пакет помощи от США;
  • подходящее время для разговора с Путиным уже скоро придет. Я планирую ему позвонить по телефону, — Шольц;
  • команды Байдена и Трампа могут начать "тихую дипломатию" с Кремлем для защиты энергетики Украины этой зимой, — FT.

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • Олег Пендзин — исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба;
  • Ирина Констанкевич — народный депутат, первый заместитель Председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики;
  • Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;
  • Тарас Загородний — политтехнолог;
  • Ирина Озимок — директор местного экономического развития в Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Напомним, 10 ноября издание WP сообщило, что между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор, о котором была предупреждена Украина.

В то же время Министерство иностранных дел Украины заявило, что ничего не знало об этом звонке, и вся информация о том, что ведомство согласовало этот разговор неправдива.

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