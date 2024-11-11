Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным о войне в Украине. О своих намерениях позвонить главе Кремля также сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем будут говорить в эфире

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

разговор Трампа с Путиным;

администрация Байдена хочет выделить Украине 6 млрд. долларов;

в 2025 году нам уже не следует надеяться на большой пакет помощи от США;

подходящее время для разговора с Путиным уже скоро придет. Я планирую ему позвонить по телефону, — Шольц;

команды Байдена и Трампа могут начать "тихую дипломатию" с Кремлем для защиты энергетики Украины этой зимой, — FT.

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

Олег Пендзин — исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба;

Ирина Констанкевич — народный депутат, первый заместитель Председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики;

Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;

Тарас Загородний — политтехнолог;

Ирина Озимок — директор местного экономического развития в Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Напомним, 10 ноября издание WP сообщило, что между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор, о котором была предупреждена Украина.

В то же время Министерство иностранных дел Украины заявило, что ничего не знало об этом звонке, и вся информация о том, что ведомство согласовало этот разговор неправдива.