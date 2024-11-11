Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Новообраний президент США Дональд Трамп провів телефону розмову з російським диктатором Володимиром Путіним про війну в Україні. Про свої наміри зателефонувати очільнику Кремля також повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що говоритимуть в ефірі

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

розмова Трампа з Путіним;

адміністрація Байдена хоче виділити Україні 6 млрд доларів;

у 2025 році нам вже не варто сподіватися на великий пакет допомоги від США;

слушний час для розмови з Путіним вже скоро настане. Я планую йому зателефонувати, — Шольц;

команди Байдена і Трампа можуть розпочати "тиху дипломатію" з Кремлем для захисту енергетики України цієї зими, — FT.

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олег Пендзин — виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;

Ірина Констанкевич — народний депутат, перша заступниця Голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики;

Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;

Тарас Загородній — політтехнолог;

Ірина Озимок — директор місцевого економічного розвитку в Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Нагадаємо, 10 листопада видання WP повідомило, що між Трампом та Путіним відбулася телефонна розмова, про яку була попереджена Україна.

Водночас Міністерство закордонних справ України заявило, що нічого не знало про цей дзвінок, і вся інформація про те, що відомство погодило цю розмову є неправдивою.