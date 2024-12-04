Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

В среду, 4 декабря, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обсудим ряд важных вопросов. В частности, проанализируем возможную готовность канцлера Олафа Шольца ввести немецкие войска в Украину.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- Рютте предложил отложить мирные переговоры;
- Карлсон — посольство США запретило Зеленскому давать ему интервью;
- Население Украины к 2051 году может сократиться почти вдвое, — омбудсмен;
- Теперь 17-летние юноши будут автоматически становиться на военный учет;
- В Украине в скором времени появится военный омбудсмен, Умеров анонсировал законопроект;
- США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО.
Гости сегодняшнего эфира:
- кандидат политических наук Андрей Ковалев;
- командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили;
- военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;
- спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова;
- доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
- исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.
Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подытожил визит канцлера Германии Олафа Шольца в Киев. По его словам, это была одна из самых длинных двусторонних встреч — более двух с половиной часов.
Также Шольц поделился подробностями о поддержке, которую Германия оказывает Украине в борьбе против российской агрессии.