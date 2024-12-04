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Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

4 декабря 2024 г. 13:06

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13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

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12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

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08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

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08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

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00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
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23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

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17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

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15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

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13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

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13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

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13:06 Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

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12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

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08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

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08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

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00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
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23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

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17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

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15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

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13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

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13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

В среду, 4 декабря, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обсудим ряд важных вопросов. В частности, проанализируем возможную готовность канцлера Олафа Шольца ввести немецкие войска в Украину.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • Рютте предложил отложить мирные переговоры;
  • Карлсон — посольство США запретило Зеленскому давать ему интервью;
  • Население Украины к 2051 году может сократиться почти вдвое, — омбудсмен;
  • Теперь 17-летние юноши будут автоматически становиться на военный учет;
  • В Украине в скором времени появится военный омбудсмен, Умеров анонсировал законопроект;
  • США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО.

Гости сегодняшнего эфира:

  • кандидат политических наук Андрей Ковалев;
  • командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;
  • спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова;
  • доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
  • исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подытожил визит канцлера Германии Олафа Шольца в Киев. По его словам, это была одна из самых длинных двусторонних встреч — более двух с половиной часов.

Также Шольц поделился подробностями о поддержке, которую Германия оказывает Украине в борьбе против российской агрессии.

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14:05 Посылки без очередей — как оформить заказ на Новой Почте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:03 НАТО должно предоставить Украине гарантии, — глава МИД Литвы

13:59 Россияне накапливают силы на юге — где и для чего

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