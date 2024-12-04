Шольц готов ввести войска в Украину — эфир День.LIVE

В среду, 4 декабря, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обсудим ряд важных вопросов. В частности, проанализируем возможную готовность канцлера Олафа Шольца ввести немецкие войска в Украину.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

Рютте предложил отложить мирные переговоры;

Карлсон — посольство США запретило Зеленскому давать ему интервью;

Население Украины к 2051 году может сократиться почти вдвое, — омбудсмен;

Теперь 17-летние юноши будут автоматически становиться на военный учет;

В Украине в скором времени появится военный омбудсмен, Умеров анонсировал законопроект;

США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО.

Гости сегодняшнего эфира:

кандидат политических наук Андрей Ковалев;

командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили;

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;

спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова;

доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;

исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подытожил визит канцлера Германии Олафа Шольца в Киев. По его словам, это была одна из самых длинных двусторонних встреч — более двух с половиной часов.

Также Шольц поделился подробностями о поддержке, которую Германия оказывает Украине в борьбе против российской агрессии.