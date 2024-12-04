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Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

04 грудня 2024 р. 13:06

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13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

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12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

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08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

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08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

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00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

3 грудня 2024
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23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

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17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

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15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

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13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

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13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

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13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

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12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Text

08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

3 грудня 2024
Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Text

13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

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13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

У середу, 4 грудня, в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами та аналітиками обговоримо низку важливих питань. Зокрема, проаналізуємо можливу готовність канцлера Олафа Шольца ввести німецькі війська до України.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Рютте запропонував відкласти мирні переговори;
  • Карлсон — посольство США заборонило Зеленському давати йому інтервʼю;
  • Населення України до 2051 року може скоротитися майже вдвічі, — омбудсмен;
  • Тепер 17-річні юнаки автоматично ставатимуть на військовий облік;
  • В Україні незабаром з'явиться військовий омбудсмен, Умєров анонсував законопроєкт;
  • США та Німеччина не готові надавати запрошення Україні до НАТО.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
  • командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі;
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
  • речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова;
  • доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
  • виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підсумував візит канцлера Німеччини Олафа Шольца в Київ. За його словами, це була одна з найдовших двосторонніх зустрічей — більш ніж дві з половиною години.

Також Шольц поділився подробицями про підтримку, яку Німеччина надає Україні у боротьбі проти російської агресії.

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13:14 Зеленський звільнив постійного представника президента в Криму

13:01 Ростуть до 6 років — хто і як вирощує ялинки в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:01 Новий рік по-новому — що робити ФОПам 1, 2 і 3 групи в січні

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