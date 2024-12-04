Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

У середу, 4 грудня, в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами та аналітиками обговоримо низку важливих питань. Зокрема, проаналізуємо можливу готовність канцлера Олафа Шольца ввести німецькі війська до України.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Рютте запропонував відкласти мирні переговори;

Карлсон — посольство США заборонило Зеленському давати йому інтервʼю;

Населення України до 2051 року може скоротитися майже вдвічі, — омбудсмен;

Тепер 17-річні юнаки автоматично ставатимуть на військовий облік;

В Україні незабаром з'явиться військовий омбудсмен, Умєров анонсував законопроєкт;

США та Німеччина не готові надавати запрошення Україні до НАТО.

Гості сьогоднішнього ефіру:

кандидат політичних наук Андрій Ковальов;

командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;

речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова;

доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;

виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підсумував візит канцлера Німеччини Олафа Шольца в Київ. За його словами, це була одна з найдовших двосторонніх зустрічей — більш ніж дві з половиною години.

Також Шольц поділився подробицями про підтримку, яку Німеччина надає Україні у боротьбі проти російської агресії.