Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

У середу, 4 грудня, в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами та аналітиками обговоримо низку важливих питань. Зокрема, проаналізуємо можливу готовність канцлера Олафа Шольца ввести німецькі війська до України.
Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- Рютте запропонував відкласти мирні переговори;
- Карлсон — посольство США заборонило Зеленському давати йому інтервʼю;
- Населення України до 2051 року може скоротитися майже вдвічі, — омбудсмен;
- Тепер 17-річні юнаки автоматично ставатимуть на військовий облік;
- В Україні незабаром з'явиться військовий омбудсмен, Умєров анонсував законопроєкт;
- США та Німеччина не готові надавати запрошення Україні до НАТО.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
- командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі;
- військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
- речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова;
- доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
- виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.
Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підсумував візит канцлера Німеччини Олафа Шольца в Київ. За його словами, це була одна з найдовших двосторонніх зустрічей — більш ніж дві з половиною години.
Також Шольц поділився подробицями про підтримку, яку Німеччина надає Україні у боротьбі проти російської агресії.