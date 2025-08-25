Видео
Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

25 августа 2025 г. 13:12

Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

24 августа 2025
Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

День Независимости 2025 — спецэфир Новини.LIVE

Торжества по случаю Дня Независимости Украины — онлайн-трансляция

День Независимости Украины — поздравление Зеленского

День Независимости Украины — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2025
Киев утопает от ливней, а проблема не решена — эфир Наша справа

Трамп вышел с важным обращением — трансляция

США присоединятся к гарантиям безопасности — эфир Вечір.LIVE

13:12 Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

08:00 Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

24 августа 2025
20:00 Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

13:32 День Независимости 2025 — спецэфир Новини.LIVE

12:28 Торжества по случаю Дня Независимости Украины — онлайн-трансляция

Президент США Дональд Трамп четко сказал, что в Украине не будет американских войск. А глава МИД Украины Андрей Сибига назвал абсурдными заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 25 августа.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев;
  • доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международной информации НУ Львовская политехника Василий Гулай;
  • начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин;
  • военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный;
  • руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог Валерий Дымов;
  • Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко;
  • американский политик (США, Нью Йорк) Борис Пинкус.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Трамп высказался очень четко — в Украине не будет американских войск;
  • "Мы продолжим играть активную роль, пытаясь обеспечить украинцам надежные гарантии безопасности, необходимые для прекращения войны с их стороны, а россиянам, соответственно, ощущение, что они могут закончить войну", — заявил Вэнс;
  • Глава МИД Андрей Сибига назвал абсурдными заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского, ведь именно в РФ руководителя государства не меняли уже более 25 лет.

Напомним, что администрация Трампа одобрила продажу Украине более 3000 тысяч ракет увеличенного радиуса атаки ERAM.

Ранее Трамп обвинил бывшего президента США Джо Байдена в том, что тот якобы ограничил возможности Украины в войне с Россией.

13:12 Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

08:00 Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

24 августа
20:00 Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

13:32 День Независимости 2025 — спецэфир Новини.LIVE

12:28 Торжества по случаю Дня Независимости Украины — онлайн-трансляция

