Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп четко сказал, что в Украине не будет американских войск. А глава МИД Украины Андрей Сибига назвал абсурдными заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 25 августа.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев;

доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международной информации НУ Львовская политехника Василий Гулай;

начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин;

военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;

главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный;

руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог Валерий Дымов;

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко;

американский политик (США, Нью Йорк) Борис Пинкус.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Трамп высказался очень четко — в Украине не будет американских войск;

"Мы продолжим играть активную роль, пытаясь обеспечить украинцам надежные гарантии безопасности, необходимые для прекращения войны с их стороны, а россиянам, соответственно, ощущение, что они могут закончить войну", — заявил Вэнс;

Глава МИД Андрей Сибига назвал абсурдными заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского, ведь именно в РФ руководителя государства не меняли уже более 25 лет.

Напомним, что администрация Трампа одобрила продажу Украине более 3000 тысяч ракет увеличенного радиуса атаки ERAM.

Ранее Трамп обвинил бывшего президента США Джо Байдена в том, что тот якобы ограничил возможности Украины в войне с Россией.