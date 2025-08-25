Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп чітко сказав, що в Україні не буде американських військ. А глава МЗС України Андрій Сибіга назвав абсурдними заявив російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про нібито нелегітимність президента Володимира Зеленського.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 25 серпня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв;

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації НУ Львівська політехніка Василь Гулай;

начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін;

військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;

головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний;

керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог Валерій Димов;

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко;

американський політик ( США, Нью Йорк ) Борис Пінкус.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Трамп висловився дуже чітко — в Україні не буде американських військ;

"Ми продовжимо відігравати активну роль, намагаючись забезпечити українцям надійні гарантії безпеки, необхідні для припинення війни з їхнього боку, а росіянам, відповідно, відчуття, що вони можуть закінчити війну", — заявив Венс;

Глава МЗС Андрій Сибіга назвав абсурдними заявив російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про нібито нелегітимність президента Володимира Зеленського, адже саме у РФ керівника держави не змінювали уже понад 25 років.

Нагадаємо, що адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад 3000 тисяч ракет збільшеного радіуса атаки ERAM.

Раніше Трамп звинуватив колишнього президента США Джо Байдена в тому, що той нібито обмежив можливості України у війні з Росією.