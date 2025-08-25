Відео
Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

25 серпня 2025 р. 13:12

Text

Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

Text

Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

24 серпня 2025
Text

Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Text

День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

Text

Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

Text

День Незалежності України — привітання Зеленського

Text

День Незалежності України — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2025
Text

Київ потопає від злив, а проблема не вирішена — ефір Наша справа

Text

Трамп вийшов з важливим зверненням — трансляція

Text

США готові приєднатися до гарантій безпеки — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

Text

08:00 Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

24 серпня 2025
Text

20:00 Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

Text

13:32 День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

Text

12:28 Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

Президент США Дональд Трамп чітко сказав, що в Україні не буде американських військ. А глава МЗС України Андрій Сибіга назвав абсурдними заявив російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про нібито нелегітимність президента Володимира Зеленського.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 25 серпня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв;
  • доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації НУ Львівська політехніка Василь Гулай;
  • начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін;
  • військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
  • головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний;
  • керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог Валерій Димов;
  • Командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко;
  • американський політик ( США, Нью Йорк )  Борис Пінкус.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Трамп висловився дуже чітко — в Україні не буде американських військ;
  • "Ми продовжимо відігравати активну роль, намагаючись забезпечити українцям надійні гарантії безпеки, необхідні для припинення війни з їхнього боку, а росіянам, відповідно, відчуття, що вони можуть закінчити війну", — заявив Венс;
  • Глава МЗС Андрій Сибіга назвав абсурдними заявив російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про нібито нелегітимність президента Володимира Зеленського, адже саме у РФ керівника держави не змінювали уже понад 25 років.

Нагадаємо, що адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад 3000 тисяч ракет збільшеного радіуса атаки ERAM.

Раніше Трамп звинуватив колишнього президента США Джо Байдена в тому, що той нібито обмежив можливості України у війні з Росією.

13:17 На Одещині жінка мало не спалила офіс громадської організації

13:14 Буданов вважає партнерство зі США ключем до перемоги — Newsmax

13:12 Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

13:00 Українці отримають гроші від World Vision International — деталі

12:56 На Буковині вдарив п'ятиградусний мороз — фото

12:44 Діденко у прогнозі погоди попередила про найхолодніший день

12:41 Одещина в лідерах — водії частіше порушують правила ПДР

12:32 Основні правила заряджання, що продовжать "життя" смартфона

12:24 "Кіберпартизани" зламали 116 російських телеканалів — відео

12:22 У Раді хочуть дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років

12:10 Межа бідності у Польщі — який дохід вважається занизьким у 2025

13:12 Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

08:00 Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

24 серпня
20:00 Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

13:32 День Незалежності 2025 — спецефір Новини.LIVE

12:28 Урочистості з нагоди Дня Незалежності України — онлайн-трансляція

