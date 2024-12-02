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Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

2 декабря 2024 г. 13:00

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13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

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12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

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09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

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08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

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19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

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15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

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08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
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23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

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22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

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13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
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23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

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22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 2 декабря, прибыл с необъявленным визитом в Киев. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ нет сил для возвращения территорий военным путем.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • эксперт по энергетике и климату, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды 2019-20 годов Алексей Рябчин;
  • политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;
  • спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов;
  • эксперт по государственным трансформациям, управляющий партнер Forsego Украина Руслан Пахомов;
  • политолог, общественный деятель Олесь Доний.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:

  • Шольц приехал в Киев;
  • у ВСУ сейчас недостаточно сил для возвращения всех территорий, поэтому эту задачу будем решать по дипломатическому пути, — Зеленский;
  • Столтенберг допустил завершение войны в Украине по линии фронта без признания РФ захваченных территорий;
  • Орбан уже в декабре может отправиться в новую "мирную миссию" в отношении Украины;
  • на климатической конференции ООН Украина и еще 30 государств подтвердили намерение развивать атомную энергетику;
  • угроза блэкаута на ЗАЭС.

Напомним, Зеленский заявил о стремлении скорейшего завершения войны в Украине. В то же время страна хочет вернуть оккупированные Россией территории по дипломатическому пути.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев объявит о военном пакете на 650 миллионов евро.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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