Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 2 декабря, прибыл с необъявленным визитом в Киев. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ нет сил для возвращения территорий военным путем.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

политтехнолог Руслан Рохов;

эксперт по энергетике и климату, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды 2019-20 годов Алексей Рябчин;

политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;

спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов;

эксперт по государственным трансформациям, управляющий партнер Forsego Украина Руслан Пахомов;

политолог, общественный деятель Олесь Доний.

Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:

Шольц приехал в Киев;

у ВСУ сейчас недостаточно сил для возвращения всех территорий, поэтому эту задачу будем решать по дипломатическому пути, — Зеленский;

Столтенберг допустил завершение войны в Украине по линии фронта без признания РФ захваченных территорий;

Орбан уже в декабре может отправиться в новую "мирную миссию" в отношении Украины;

на климатической конференции ООН Украина и еще 30 государств подтвердили намерение развивать атомную энергетику;

угроза блэкаута на ЗАЭС.

Напомним, Зеленский заявил о стремлении скорейшего завершения войны в Украине. В то же время страна хочет вернуть оккупированные Россией территории по дипломатическому пути.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев объявит о военном пакете на 650 миллионов евро.