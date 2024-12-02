Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 2 декабря, прибыл с необъявленным визитом в Киев. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ нет сил для возвращения территорий военным путем.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- политтехнолог Руслан Рохов;
- эксперт по энергетике и климату, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды 2019-20 годов Алексей Рябчин;
- политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;
- спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгений Романов;
- эксперт по государственным трансформациям, управляющий партнер Forsego Украина Руслан Пахомов;
- политолог, общественный деятель Олесь Доний.
Вместе с ведущими Павлом Ковальчуком и Маргаритой Стецюк они обсудят следующие темы:
- Шольц приехал в Киев;
- у ВСУ сейчас недостаточно сил для возвращения всех территорий, поэтому эту задачу будем решать по дипломатическому пути, — Зеленский;
- Столтенберг допустил завершение войны в Украине по линии фронта без признания РФ захваченных территорий;
- Орбан уже в декабре может отправиться в новую "мирную миссию" в отношении Украины;
- на климатической конференции ООН Украина и еще 30 государств подтвердили намерение развивать атомную энергетику;
- угроза блэкаута на ЗАЭС.
Напомним, Зеленский заявил о стремлении скорейшего завершения войны в Украине. В то же время страна хочет вернуть оккупированные Россией территории по дипломатическому пути.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев объявит о военном пакете на 650 миллионов евро.