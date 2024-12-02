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Шокуюча заява Столтенберга про вступ в НАТО — ефір День.LIVE

Шокуюча заява Столтенберга про вступ в НАТО — ефір День.LIVE

02 грудня 2024 р. 13:00

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13:00 Шокуюча заява Столтенберга про вступ в НАТО — ефір День.LIVE

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13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

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13:00 Шокуюча заява Столтенберга про вступ в НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

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08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув з неоголошеним візитом до Києва. А президент України Володимир Зеленський заявив, що в ЗСУ наразі немає сил для повернення територій воєнним шляхом.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • експерт з енергетики та клімату, заступник міністра енергетики та захисту довкілля 2019-20 років Олексій Рябчин;
  • політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;
  • речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Євгеній Романов; 
  • експерт з державних трансформацій, керуючий партнер Forsego Україна Руслан Пахомов;
  • політолог, громадський діяч Олесь Доній.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

  • Шольц приїхав до Києва;
  • у ЗСУ зараз недостатньо сил для повернення всіх територій, тому це завдання будемо вирішувати дипломатичним шляхом, — Зеленський; 
  • Столтенберг допустив завершення війни в Україні по лінії фронту без визнання за РФ захоплених територій;
  • Орбан вже у грудні може вирушити в нову "мирну місію" щодо України;
  • на кліматичній конференції ООН Україна і ще 30 держав підтвердили намір розвивати атомну енергетику;
  • загроза блекауту на ЗАЕС.

Нагадаємо, Зеленський заявив про прагнення якнайшвидшого завершення війни в Україні. Водночас країна хоче повернути окуповані Росією території дипломатичним шляхом.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва оголосить про військовий пакет на 650 мільйонів євро.

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13:41 У Харкові чоловік вкрав кабелю на 74 тис. грн — його судили

Новина з фото

13:36 Монетний скарб — на яких копійках можна непогано заробити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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