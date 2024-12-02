Шокуюча заява Столтенберга про вступ в НАТО — ефір День.LIVE

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув з неоголошеним візитом до Києва. А президент України Володимир Зеленський заявив, що в ЗСУ наразі немає сил для повернення територій воєнним шляхом.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

політтехнолог Руслан Рохов;

експерт з енергетики та клімату, заступник міністра енергетики та захисту довкілля 2019-20 років Олексій Рябчин;

політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;

речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Євгеній Романов;

експерт з державних трансформацій, керуючий партнер Forsego Україна Руслан Пахомов;

політолог, громадський діяч Олесь Доній.

Разом з ведучими Павлом Ковальчуком та Маргаритою Стецюк вони обговорять такі теми:

Шольц приїхав до Києва;

у ЗСУ зараз недостатньо сил для повернення всіх територій, тому це завдання будемо вирішувати дипломатичним шляхом, — Зеленський;

Столтенберг допустив завершення війни в Україні по лінії фронту без визнання за РФ захоплених територій;

Орбан вже у грудні може вирушити в нову "мирну місію" щодо України;

на кліматичній конференції ООН Україна і ще 30 держав підтвердили намір розвивати атомну енергетику;

загроза блекауту на ЗАЕС.

Нагадаємо, Зеленський заявив про прагнення якнайшвидшого завершення війни в Україні. Водночас країна хоче повернути окуповані Росією території дипломатичним шляхом.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва оголосить про військовий пакет на 650 мільйонів євро.