Что сделают США, если РФ не пойдет на переговоры — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп разочарован Путиным и готовит агрессивный ответ. В то же время в Кремле заявили, что "не могут принять" мирные планы Трампа по Украине.

Об этом и не только будут говорить сегодня в эфире День.LIVE.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события в Украине и мире будут:

Дмитрий Жмайло — исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества;

Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;

Виталий Кулик — футуролог;

Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";

Иван Ус — главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;

Марек Сиерант — польский политолог;

Константин Криволап — авиационный эксперт.

О чем будут говорить сегодня в эфире День.LIVE

Во время эфира гости сегодня будут обсуждать следующие темы:

Зеленский перечислил гарантии безопасности, которые могут дать Украине США;

Ключевой переговорщик Путина поедет в США, ради визита с него сняли санкции, — CNN;

Трамп разочарован Путиным и готовит агрессивный ответ, — Fox News;

Соглашение о недрах не должно противоречить будущему вступлению Украины в ЕС, — Зеленский;

В Кремле заявили, что "не могут принять" мирные планы Трампа по Украине;

В МИД ответили, может ли Украина на что-то согласиться под давлением США;

Залужный прокомментировал свое возможное участие в президентских выборах;

Пусть бомбят по Кремлю: у Буданова показали, как рядовые россияне относятся к власти.

Напомним, что ранее Трамп сказал, что хочет видеть, как Путин "придерживается соглашения" о прекращении огня в Украине, иначе - он введет дополнительные пошлины на российскую нефть.

Кроме того, во время совместной игры в гольф с президентом Финляндии Александром Стуббом Трамп жаловался на Путина.