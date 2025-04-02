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Что сделают США, если РФ не пойдет на переговоры — эфир День.LIVE

Что сделают США, если РФ не пойдет на переговоры — эфир День.LIVE

2 апреля 2025 г. 13:12

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Президент США Дональд Трамп разочарован Путиным и готовит агрессивный ответ. В то же время в Кремле заявили, что "не могут принять" мирные планы Трампа по Украине.

Об этом и не только будут говорить сегодня в эфире День.LIVE.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события в Украине и мире будут:

  • Дмитрий Жмайло — исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества;
  • Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;
  • Виталий Кулик — футуролог;
  • Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
  • Иван Ус — главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
  • Марек Сиерант — польский политолог;
  • Константин Криволап — авиационный эксперт.

О чем будут говорить сегодня в эфире День.LIVE

Во время эфира гости сегодня будут обсуждать следующие темы:

  • Зеленский перечислил гарантии безопасности, которые могут дать Украине США;
  • Ключевой переговорщик Путина поедет в США, ради визита с него сняли санкции, — CNN;
  • Трамп разочарован Путиным и готовит агрессивный ответ, — Fox News;
  • Соглашение о недрах не должно противоречить будущему вступлению Украины в ЕС, — Зеленский;
  • В Кремле заявили, что "не могут принять" мирные планы Трампа по Украине;
  • В МИД ответили, может ли Украина на что-то согласиться под давлением США;
  • Залужный прокомментировал свое возможное участие в президентских выборах;
  • Пусть бомбят по Кремлю: у Буданова показали, как рядовые россияне относятся к власти.

Напомним, что ранее Трамп сказал, что хочет видеть, как Путин "придерживается соглашения" о прекращении огня в Украине, иначе - он введет дополнительные пошлины на российскую нефть.

Кроме того, во время совместной игры в гольф с президентом Финляндии Александром Стуббом Трамп жаловался на Путина.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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