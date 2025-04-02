Что сделают США, если РФ не пойдет на переговоры — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп разочарован Путиным и готовит агрессивный ответ. В то же время в Кремле заявили, что "не могут принять" мирные планы Трампа по Украине.
Об этом и не только будут говорить сегодня в эфире День.LIVE.
Гости эфира День.LIVE
Сегодня обсуждать важные события в Украине и мире будут:
- Дмитрий Жмайло — исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества;
- Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;
- Виталий Кулик — футуролог;
- Дмитрий Левусь — политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина";
- Иван Ус — главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
- Марек Сиерант — польский политолог;
- Константин Криволап — авиационный эксперт.
О чем будут говорить сегодня в эфире День.LIVE
Во время эфира гости сегодня будут обсуждать следующие темы:
- Зеленский перечислил гарантии безопасности, которые могут дать Украине США;
- Ключевой переговорщик Путина поедет в США, ради визита с него сняли санкции, — CNN;
- Трамп разочарован Путиным и готовит агрессивный ответ, — Fox News;
- Соглашение о недрах не должно противоречить будущему вступлению Украины в ЕС, — Зеленский;
- В Кремле заявили, что "не могут принять" мирные планы Трампа по Украине;
- В МИД ответили, может ли Украина на что-то согласиться под давлением США;
- Залужный прокомментировал свое возможное участие в президентских выборах;
- Пусть бомбят по Кремлю: у Буданова показали, как рядовые россияне относятся к власти.
Напомним, что ранее Трамп сказал, что хочет видеть, как Путин "придерживается соглашения" о прекращении огня в Украине, иначе - он введет дополнительные пошлины на российскую нефть.
Кроме того, во время совместной игры в гольф с президентом Финляндии Александром Стуббом Трамп жаловался на Путина.