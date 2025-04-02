Що зроблять США, якщо РФ не піде на переговори — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп розчарований Путіним і готує агресивну відповідь. Водночас к Кремлі заявили, що "не можуть прийняти" мирні плани Трампа щодо України.
Про це та не тільки говоритимуть сьогодні в ефірі День.LIVE.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події в Україні та світі будуть:
- Дмитро Жмайло — виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці;
- Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
- Віталій Кулик — футуролог;
- Дмитро Левусь — політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";
- Іван Ус — головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
- Марек Сієрант — польський політолог;
- Костянтин Криволап — авіаційний експерт.
Про що говоритимуть сьогодні в ефірі День.LIVE
Під час ефіру гості сьогодні обговорюватимуть наступні теми:
- Зеленський перелічив гарантії безпеки, які можуть дати Україні США;
- Ключовий перемовник Путіна поїде до США, заради візиту з нього зняли санкції, — CNN;
- Трамп розчарований Путіним і готує агресивну відповідь, — Fox News;
- Угода про надра не має суперечити майбутньому вступу України в ЄС, — Зеленський;
- У Кремлі заявили, що "не можуть прийняти" мирні плани Трампа щодо України;
- У МЗС відповіли, чи може Україна на щось погодитись під тиском США;
- Залужний прокоментував свою можливу участь у президентських виборах;
- Нехай бомблять по Кремлю: у Буданова показали, як пересічні росіяни ставляться до влади.
Нагадаємо, що раніше Трамп сказав, що хоче бачити, як Путін "дотримується угоди" про припинення вогню в Україні, інакше — він запровадить додаткові мита на російську нафту.
Крім того, під час спільної гри в гольф з президентом Фінляндії Александром Стуббом Трамп скаржився на Путіна.