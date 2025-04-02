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Що зроблять США, якщо РФ не піде на переговори — ефір День.LIVE

Що зроблять США, якщо РФ не піде на переговори — ефір День.LIVE

02 квітня 2025 р. 13:12

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Президент США Дональд Трамп розчарований Путіним і готує агресивну відповідь. Водночас к Кремлі заявили, що "не можуть прийняти" мирні плани Трампа щодо України.

Про це та не тільки говоритимуть сьогодні в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події в Україні та світі будуть:

  • Дмитро Жмайло — виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці;
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Віталій Кулик — футуролог;
  • Дмитро Левусь — політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";
  • Іван Ус — головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
  • Марек Сієрант — польський політолог;
  • Костянтин Криволап — авіаційний експерт.

Про що говоритимуть сьогодні в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості сьогодні обговорюватимуть наступні теми:

  • Зеленський перелічив гарантії безпеки, які можуть дати Україні США;
  • Ключовий перемовник Путіна поїде до США, заради візиту з нього зняли санкції, — CNN;
  • Трамп розчарований Путіним і готує агресивну відповідь, — Fox News;
  • Угода про надра не має суперечити майбутньому вступу України в ЄС, — Зеленський;
  • У Кремлі заявили, що "не можуть прийняти" мирні плани Трампа щодо України;
  • У МЗС відповіли, чи може Україна на щось погодитись під тиском США;
  • Залужний прокоментував свою можливу участь у президентських виборах;
  • Нехай бомблять по Кремлю: у Буданова показали, як пересічні росіяни ставляться до влади.

Нагадаємо, що раніше Трамп сказав, що хоче бачити, як Путін "дотримується угоди" про припинення вогню в Україні, інакше — він запровадить додаткові мита на російську нафту.

Крім того, під час спільної гри в гольф з президентом Фінляндії Александром Стуббом Трамп скаржився на Путіна.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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