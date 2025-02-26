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Что Зеленский обсудит с Трампом в Вашингтоне — эфир Вечір.LIVE

Что Зеленский обсудит с Трампом в Вашингтоне — эфир Вечір.LIVE

26 февраля 2025 г. 17:50

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17:50 Что Зеленский обсудит с Трампом в Вашингтоне — эфир Вечір.LIVE

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17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

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16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

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13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

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08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Что Зеленский обсудит с Трампом в Вашингтоне — эфир Вечір.LIVE

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13:01 Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

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16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

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13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

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08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский может на этой неделе посетить Вашингтон. Там он встретится с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Вечір.LIVE станут:

  • народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Олег Дунда;
  • политтехнолог Тарас Загородний;
  • доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
  • народный депутат от партии "Слуга народа", комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
  • председатель Оболонской районной государственной администрации в городе Киеве Кирилл Фесик;
  • майор, командир зенитного дивизиона 112 отдельной бригады ТрО ВСУ Богдан Запорожец;
  • народный депутат от партии "Слуга народа", комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Анна Бондарь;
  • народный депутат VII созыва Игорь Мирошниченко;
  • депутат Киевского городского совета, военнослужащий ВСУ Вадим Васильчук;
  • народный артист Украины, министр культуры Украины 2014, 2016-2019 гг., участник Майдана Евгений Нищук;
  • представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Украина и США фактически отработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным ископаемым;
  • ЕС заинтересован в широкой добыче графита в Украине, объем которого может покрыть 10% потребления Евросоюза до 2030 года;
  • У Путина назвали дату новой встречи с представителями США;
  • Во Франции говорят, что Трамп дал согласие поддержать европейских миротворцев в Украине.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подвел итоги визита Келлога в Киев.

После поездки Келлог заявил, что США на стороне Украины в этой войне. По его словам, основной целью любого мирного соглашения является предотвращение возникновения новой войны.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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