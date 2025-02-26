Что Зеленский обсудит с Трампом в Вашингтоне — эфир Вечір.LIVE

Президент Владимир Зеленский может на этой неделе посетить Вашингтон. Там он встретится с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Вечір.LIVE станут:

народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Олег Дунда;

политтехнолог Тарас Загородний;

доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;

народный депутат от партии "Слуга народа", комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;

председатель Оболонской районной государственной администрации в городе Киеве Кирилл Фесик;

майор, командир зенитного дивизиона 112 отдельной бригады ТрО ВСУ Богдан Запорожец;

народный депутат от партии "Слуга народа", комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Анна Бондарь;

народный депутат VII созыва Игорь Мирошниченко;

депутат Киевского городского совета, военнослужащий ВСУ Вадим Васильчук;

народный артист Украины, министр культуры Украины 2014, 2016-2019 гг., участник Майдана Евгений Нищук;

представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Украина и США фактически отработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным ископаемым;

ЕС заинтересован в широкой добыче графита в Украине, объем которого может покрыть 10% потребления Евросоюза до 2030 года;

У Путина назвали дату новой встречи с представителями США;

Во Франции говорят, что Трамп дал согласие поддержать европейских миротворцев в Украине.

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подвел итоги визита Келлога в Киев.

После поездки Келлог заявил, что США на стороне Украины в этой войне. По его словам, основной целью любого мирного соглашения является предотвращение возникновения новой войны.