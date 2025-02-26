Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Президент Володимир Зеленський може цього тижня відвідати Вашингтон. Там він зустрінеться із американським лідером Дональдом Трампом.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Вечір.LIVE стануть:

народний депутат України від партії "Слуга народу" Олег Дунда;

політтехнолог Тарас Загородний;

доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;

народний депутат від партії "Слуга народу", комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;

голова Оболонської районної державної адміністрації в місті Києві Кирило Фесик;

майор, командир зенітного дивізіону 112 окремої бригади ТрО ЗСУ Богдан Запорожець;

народний депутат від партії "Слуга народу", комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Анна Бондар;

народний депутат VII скликання Ігор Мірошніченко;

депутат Київської міської ради, військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;

народний артист України, міністр культури України 2014, 2016-2019 рр., учасник Майдану Євген Нищук;

речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Україна та США фактично відпрацювали остаточний варіант угоди щодо рідкісноземельних копалин;

ЄС зацікавлений у широкому видобутку графіту в Україні, обсяг якого може покрити 10% споживання Євросоюзу до 2030 року;

У Путіна назвали дату нової зустрічі з представниками США;

У Франції кажуть, що Трамп надав згоду підтримати європейських миротворців в Україні.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підбив підсумки візиту Келлога до Києва.

Після поїздки Келлог заявив, що США на боці України у цій війні. За його словами, основною метою будь-якої мирної угоди є запобігання виникненню нової війни.