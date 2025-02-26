Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Президент Володимир Зеленський може цього тижня відвідати Вашингтон. Там він зустрінеться із американським лідером Дональдом Трампом.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.
Про що ефір
Гостями студії Вечір.LIVE стануть:
- народний депутат України від партії "Слуга народу" Олег Дунда;
- політтехнолог Тарас Загородний;
- доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
- народний депутат від партії "Слуга народу", комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
- голова Оболонської районної державної адміністрації в місті Києві Кирило Фесик;
- майор, командир зенітного дивізіону 112 окремої бригади ТрО ЗСУ Богдан Запорожець;
- народний депутат від партії "Слуга народу", комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Анна Бондар;
- народний депутат VII скликання Ігор Мірошніченко;
- депутат Київської міської ради, військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;
- народний артист України, міністр культури України 2014, 2016-2019 рр., учасник Майдану Євген Нищук;
- речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Україна та США фактично відпрацювали остаточний варіант угоди щодо рідкісноземельних копалин;
- ЄС зацікавлений у широкому видобутку графіту в Україні, обсяг якого може покрити 10% споживання Євросоюзу до 2030 року;
- У Путіна назвали дату нової зустрічі з представниками США;
- У Франції кажуть, що Трамп надав згоду підтримати європейських миротворців в Україні.
Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підбив підсумки візиту Келлога до Києва.
Після поїздки Келлог заявив, що США на боці України у цій війні. За його словами, основною метою будь-якої мирної угоди є запобігання виникненню нової війни.