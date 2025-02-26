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Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

26 лютого 2025 р. 17:50

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17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

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16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

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13:08 Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

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08:00 Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

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13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2025
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17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

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16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

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13:08 Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

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08:00 Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський може цього тижня відвідати Вашингтон. Там він зустрінеться із американським лідером Дональдом Трампом.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Вечір.LIVE стануть:

  • народний депутат України від партії "Слуга народу" Олег Дунда;
  • політтехнолог Тарас Загородний;
  • доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
  • народний депутат від партії "Слуга народу", комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
  • голова Оболонської районної державної адміністрації в місті Києві Кирило Фесик;
  • майор, командир зенітного дивізіону 112 окремої бригади ТрО ЗСУ Богдан Запорожець;
  • народний депутат від партії "Слуга народу", комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Анна Бондар;
  • народний депутат VII скликання Ігор Мірошніченко;
  • депутат Київської міської ради, військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;
  • народний артист України, міністр культури України 2014, 2016-2019 рр., учасник Майдану Євген Нищук;
  • речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Україна та США фактично відпрацювали остаточний варіант угоди щодо рідкісноземельних копалин;
  • ЄС зацікавлений у широкому видобутку графіту в Україні, обсяг якого може покрити 10% споживання Євросоюзу до 2030 року;
  • У Путіна назвали дату нової зустрічі з представниками США;
  • У Франції кажуть, що Трамп надав згоду підтримати європейських миротворців в Україні.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підбив підсумки візиту Келлога до Києва.

Після поїздки Келлог заявив, що США на боці України у цій війні. За його словами, основною метою будь-якої мирної угоди є запобігання виникненню нової війни.

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17:55 Трамп готовий продати "золоту карту" російським олігархам

17:45 Від 4 тис. до 50 тис. гривень — які міста платять за мобілізацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:44 Україна чи ЄС — де дешевший проїзд у громадському транспорті

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13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

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13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

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