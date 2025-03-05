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Что Зеленский написал в письме Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Что Зеленский написал в письме Трампу, — ефір Ранок.LIVE

5 марта 2025 г. 8:00

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13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

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08:00 Что Зеленский написал в письме Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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03:42Трамп начал выступление перед Конгрессом США — прямая трансляция

4 марта 2025
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19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

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12:55Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

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08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

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00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
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18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

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17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

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13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

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08:00 Что Зеленский написал в письме Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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03:42 Трамп начал выступление перед Конгрессом США — прямая трансляция

4 марта 2025
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19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

Text

12:55 Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

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08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

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00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
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18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

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17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных тем. Речь пойдет о выступлении Президента США Дональда Трампа в Конгрессе, соглашении между Украиной и Штатами и итогах работы правительства Шмыгаля.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

В эфире Ранок.LIVE говорим о следующем:

  • выступление Трампа перед Конгрессом;
  • подпишут ли Украина и США соглашение о недрах;
  • чем может похвастаться правительство Шмыгаля за пять лет работы.

Гости сегодняшнего эфира:

  • руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук;
  • юрист международник Иван Лозовой;
  • политолог, партнер агентства по правительственным связям Good Politics Максим Джигун;
  • заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук Вячеслав Потапенко;
  • народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;
  • профессор кафедры политологии Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань;
  • Герой Украины, майор, командир дивизиона артиллерийской разведки ОАБр НГУ Виталий Литвин;
  • народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Елизавета Ясько;
  • директор Украинского парламентского института Игорь Когут.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что получил от Владимира Зеленского письмо. В нем говорится о том, что Украина готова сесть за стол переговоров. Также документ касался подписания соглашения об ископаемых.

Также Президент Соединенных Штатов сообщил о том, что Россия предоставила ему серьезные сигналы о готовности к миру. Дональд Трамп заявил, что у него с РФ была "очень серьезная дискуссия".

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15:48 Бизнес на мобилизации — в Одессе задержали врача на взятке

15:37 В Белом доме назвали условие для возобновления помощи Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:19 США прекратили обмен разведданными с Украиной — в ЦРУ подтвердили

15:16 Зеленский поговорил с Шольцом — главные темы диалога

15:14 Похороны Василия Ратушного — что сказал отец военного

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3 марта 2025
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