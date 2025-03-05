Что Зеленский написал в письме Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных тем. Речь пойдет о выступлении Президента США Дональда Трампа в Конгрессе, соглашении между Украиной и Штатами и итогах работы правительства Шмыгаля.
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О чем эфир
В эфире Ранок.LIVE говорим о следующем:
- выступление Трампа перед Конгрессом;
- подпишут ли Украина и США соглашение о недрах;
- чем может похвастаться правительство Шмыгаля за пять лет работы.
Гости сегодняшнего эфира:
- руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук;
- юрист международник Иван Лозовой;
- политолог, партнер агентства по правительственным связям Good Politics Максим Джигун;
- заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук Вячеслав Потапенко;
- народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;
- профессор кафедры политологии Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань;
- Герой Украины, майор, командир дивизиона артиллерийской разведки ОАБр НГУ Виталий Литвин;
- народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Елизавета Ясько;
- директор Украинского парламентского института Игорь Когут.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что получил от Владимира Зеленского письмо. В нем говорится о том, что Украина готова сесть за стол переговоров. Также документ касался подписания соглашения об ископаемых.
Также Президент Соединенных Штатов сообщил о том, что Россия предоставила ему серьезные сигналы о готовности к миру. Дональд Трамп заявил, что у него с РФ была "очень серьезная дискуссия".