Что Зеленский написал в письме Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных тем. Речь пойдет о выступлении Президента США Дональда Трампа в Конгрессе, соглашении между Украиной и Штатами и итогах работы правительства Шмыгаля.

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О чем эфир

В эфире Ранок.LIVE говорим о следующем:

выступление Трампа перед Конгрессом;

подпишут ли Украина и США соглашение о недрах;

чем может похвастаться правительство Шмыгаля за пять лет работы.

Гости сегодняшнего эфира:

руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук;

юрист международник Иван Лозовой;

политолог, партнер агентства по правительственным связям Good Politics Максим Джигун;

заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук Вячеслав Потапенко;

народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;

профессор кафедры политологии Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань;

Герой Украины, майор, командир дивизиона артиллерийской разведки ОАБр НГУ Виталий Литвин;

народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Елизавета Ясько;

директор Украинского парламентского института Игорь Когут.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что получил от Владимира Зеленского письмо. В нем говорится о том, что Украина готова сесть за стол переговоров. Также документ касался подписания соглашения об ископаемых.

Также Президент Соединенных Штатов сообщил о том, что Россия предоставила ему серьезные сигналы о готовности к миру. Дональд Трамп заявил, что у него с РФ была "очень серьезная дискуссия".