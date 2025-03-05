Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих тем. Мова йтиме про виступ Президента США Дональда Трампа у Конгресі, угода між Україною та Штатами та підсумки роботи уряду Шмигаля.

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Про що ефір

В ефірі Ранок.LIVE говоримо про таке:

виступ Трампа перед Конгресом;

чи підпишуть Україна і США угоду про надра;

чим може похизуватися уряд Шмигаля за п'ять років роботи.

Гості сьогоднішнього ефіру:

керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;

юрист міжнародник Іван Лозовий;

політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics Максим Джигун;

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук В'ячеслав Потапенко;

народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук;

професор кафедри політології Києво-Могилянської Академії Олексій Гарань;

Герой України, майор, командир дивізіону артилерійської розвідки ОАБр НГУ Віталій Литвин;

народна депутатка України від партії "Слуга Народу" Єлизавета Ясько;

директор Українського парламентського інституту Ігор Когут.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що отримав від Володимира Зеленського лист. У ньому йдеться про те, що Україна готова сісти за стіл переговорів. Також документ стосувався підписання угоди про копалини.

Також Президент Сполучених Штатів повідомив про те, що Росія надала йому серйозні сигнали про готовність до миру. Дональд Трамп заявив, що мав з РФ "дуже серйозну дискусію".