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Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

05 березня 2025 р. 08:00

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08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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03:42Трамп почав виступ перед Конгрессом США — пряма трансляція

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19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

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12:55Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

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08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

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00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
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18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

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17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

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13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:42 Трамп почав виступ перед Конгрессом США — пряма трансляція

4 березня 2025
Text

19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

Text

12:55 Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

Text

08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

Text

00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
Text

18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

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13:09 Трамп зробив заяву щодо Путіна — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих тем. Мова йтиме про виступ Президента США Дональда Трампа у Конгресі, угода між Україною та Штатами та підсумки роботи уряду Шмигаля.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Ранок.LIVE говоримо про таке:

  • виступ Трампа перед Конгресом;
  • чи підпишуть Україна і США угоду про надра;
  • чим може похизуватися уряд Шмигаля за п'ять років роботи.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;
  • юрист міжнародник Іван Лозовий;
  • політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics Максим Джигун;
  • заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук В'ячеслав Потапенко;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук;
  • професор кафедри політології Києво-Могилянської Академії Олексій Гарань;
  • Герой України, майор, командир дивізіону артилерійської розвідки ОАБр НГУ Віталій Литвин;
  • народна депутатка України від партії "Слуга Народу" Єлизавета Ясько;
  • директор Українського парламентського інституту Ігор Когут.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що отримав від Володимира Зеленського лист. У ньому йдеться про те, що Україна готова сісти за стіл переговорів. Також документ стосувався підписання угоди про копалини.

Також Президент Сполучених Штатів повідомив про те, що Росія надала йому серйозні сигнали про готовність до миру. Дональд Трамп заявив, що мав з РФ "дуже серйозну дискусію".

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08:59 Що з цінами на зерно у березні — як змінилася вартість пшениці

08:50 Українцям озвучили тарифи на світло та газ з 1 травня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:48 Лукашенко запросив Трампа, Зеленського і Путіна на переговори

08:35 РФ вдарила ракетами по Павлограду — пошкоджені підприємства

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