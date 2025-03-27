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Что решили лидеры в Париже относительно мира в Украине — эфир

Что решили лидеры в Париже относительно мира в Украине — эфир

27 марта 2025 г. 16:40

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Сегодня, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Париже после переговоров с лидерами. Во время встречи лидеров по поддержке Украины обсуждались пути окончания войны и усиления долговременной военной поддержки Украины.

Прямую трансляцию выступления президента Зеленского смотрите в эфире Новини.LIVE.

Выступление Зеленского в Париже — прямая трансляция

Напомним, что сегодня, 27 марта, лидер Украины прибыл в Елисейский дворец в Париже для участия во встрече лидеров стран-союзников, которые готовы помогать Украине на пути к устойчивому миру.

Отметим, что в мероприятии приняли участие: президенты Украины, Франции, Литвы, Финляндии, Кипра, и.о. президента Румынии, канцлер Германии, премьер-министры Великобритании, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Эстонии, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Чехии, Словении, Швеции, вице-президент Турции, президенты Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов представлены Австрия, Австралия и Канада.

Ранее мы писали о том, что в Париже завершилась встреча лидеров по поддержке Украины. Она длилась более трех часов.

Впоследствии президент Зеленский сообщил, что во время мероприятия лидеры стран говорили о поддержке Украины в борьбе с агрессией РФ и установлении мира.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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