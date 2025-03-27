Що вирішили лідери у Парижі щодо миру в Україні — прямий ефір

Сьогодні, 27 березня, президент України Володимир Зеленський виступає на пресконференції в Парижі після переговорів з лідерами. Під час зустрічі лідерів щодо підтримки України обговорювалися шляхи закінчення війни та посилення довготривалої військової підтримки України.

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Виступ Зеленського у Парижі — пряма трансляція

Нагадаємо, що сьогодні, 27 березня, лідер України прибув до Єлисейського палацу в Парижі для участі в зустрічі лідерів країн-союзників, що готові допомагати Україні на шляху до сталого миру.

Зазначимо, що в заході взяли участь: президенти України, Франції, Литви, Фінляндії, Кіпру, в.о. президента Румунії, канцлер Німеччини, премʼєр-міністри Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Естонії, Греції, Ірландії, Ісландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, Словенії, Швеції, віцепрезидент Туреччини, президенти Європейської ради та Європейської комісії, генеральний секретар НАТО. На рівні послів представлені Австрія, Австралія та Канада.

Раніше ми писали про те, що у Парижі завершилася зустріч лідерів щодо підтримки України. Вона тривала більш ніж три години.

Згодом президент Зеленський повідомив, що під час заходу лідери країн говорили про підтримку України боротьбі з агресією РФ та встановлення миру.