Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим, какие условия выдвинет российский диктатор Владимир Путин новоизбранному президенту США Дональду Трампу на переговорах по Украине. Поговорим о законопроекте, который вводит налог на все посылки из-за рубежа. Также узнаем, сколько украинцев выехали за границу и не вернулись. Кроме того расскажем, будут ли наказывать людей, которые пишут негативные комментарии о чиновниках.

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Гости сегодняшнего эфира:

военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов;

спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ, полковник Олег Домбровский;

политолог Игорь Рейтерович;

народный депутат Украины Андрей Николаенко;

народный депутат, член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;

политолог-международник, экс-советник Председателя Верховной Рады Украины (2019-2021) Вера Константинова;

доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;

народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Напомним, по данным Администрации государственной пограничной службы Украины, граждане нашего государства 30,11 млн раз пересекли границы в 2024 году. При этом около полумиллиона граждан выехали из страны и не вернулись обратно.

А глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко убежден, что необходимо отменить "банковскую тайну" для налоговиков. Он считает такое нововведение частью евроинтеграционных обязательств нашего государства.