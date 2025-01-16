Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим, какие условия выдвинет российский диктатор Владимир Путин новоизбранному президенту США Дональду Трампу на переговорах по Украине. Поговорим о законопроекте, который вводит налог на все посылки из-за рубежа. Также узнаем, сколько украинцев выехали за границу и не вернулись. Кроме того расскажем, будут ли наказывать людей, которые пишут негативные комментарии о чиновниках.
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Гости сегодняшнего эфира:
- военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов;
- спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ, полковник Олег Домбровский;
- политолог Игорь Рейтерович;
- народный депутат Украины Андрей Николаенко;
- народный депутат, член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
- политолог-международник, экс-советник Председателя Верховной Рады Украины (2019-2021) Вера Константинова;
- доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;
- народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
Напомним, по данным Администрации государственной пограничной службы Украины, граждане нашего государства 30,11 млн раз пересекли границы в 2024 году. При этом около полумиллиона граждан выехали из страны и не вернулись обратно.
А глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко убежден, что необходимо отменить "банковскую тайну" для налоговиков. Он считает такое нововведение частью евроинтеграционных обязательств нашего государства.