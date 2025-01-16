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Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025 г. 8:00

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08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

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03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
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23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

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21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

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18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

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16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

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16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

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14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

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13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

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13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

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08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

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03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Text

13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим, какие условия выдвинет российский диктатор Владимир Путин новоизбранному президенту США Дональду Трампу на переговорах по Украине. Поговорим о законопроекте, который вводит налог на все посылки из-за рубежа. Также узнаем, сколько украинцев выехали за границу и не вернулись. Кроме того расскажем, будут ли наказывать людей, которые пишут негативные комментарии о чиновниках.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира:

  • военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов;
  • спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ, полковник Олег Домбровский;
  • политолог Игорь Рейтерович;
  • народный депутат Украины Андрей Николаенко;
  • народный депутат, член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • политолог-международник, экс-советник Председателя Верховной Рады Украины (2019-2021) Вера Константинова;
  • доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;
  • народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Напомним, по данным Администрации государственной пограничной службы Украины, граждане нашего государства 30,11 млн раз пересекли границы в 2024 году. При этом около полумиллиона граждан выехали из страны и не вернулись обратно.

А глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко убежден, что необходимо отменить "банковскую тайну" для налоговиков. Он считает такое нововведение частью евроинтеграционных обязательств нашего государства.

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08:15 Какие оценки Миколенко получил за поражение от Астон Виллы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:03 В Бучанском ТЦК жестоко избили адвоката — подробности скандала

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23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

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