Що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо, які умови висуне російський диктатор Володимир Путін новообраному президенту США Дональду Трампу на переговорах щодо України. Поговоримо про законопроєкт, який запроваджує податок на всі посилки з-за кордону. Також дізнаємося, скільки українців виїхали за кордон і не повернулися. Крім того розкажемо, чи каратимуть людей, які пишуть негативні коментарі про чиновників.

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Гості сьогоднішнього ефіру:

військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов;

речник оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ, полковник Олег Домбровський;

політолог Ігор Рейтерович;

народний депутат України Андрій Ніколаєнко;

народний депутат, член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

політологиня-міжнародниця, ексрадниця Голови Верховної Ради України (2019-2021) Віра Константинова;

доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету" Сергій Ягодзінський;

народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Нагадаємо, за даними Адміністрації державної прикордонної служби України, громадяни нашої держави 30,11 млн разів перетнули кордони у 2024 році. При цьому близько пів мільйона громадян виїхали з країни і не повернулися назад.

А очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко переконаний, що необхідно скасувати "банківську таємницю" для податківців. Він вважає таке нововведення частиною євроінтеграційних зобов’язань нашої держави.