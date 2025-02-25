Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

Сегодня, 25 февраля, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обсудим ряд актуальных вопросов. В частности проанализируем, чего стоит ожидать от встречи главы Белого Дома Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

украденное культурное наследие: куда оккупанты вывезли ценные музейные экспонаты юга Украины?

соглашение об ископаемых, СМИ публикуют окончательный вариант;

У Украины есть 6 месяцев, прежде чем мы действительно начнем ощущать нехватку оружия на линии фронта, — Дмитрий Кулеба;

Украина сможет воевать в нынешнем темпе только до лета, — The Wall Street Journal;

Китай едет в Нью-Йорк на встречу по Украине;

в Украине безработица упала до исторического минимума;

500 млрд евро будет стоить полное восстановление Украины после войны, - Шмыгаль.

Гости сегодняшнего эфира:

директор департамента культуры г.Мариуполь (2017-2023 гг.) директор департамента восстановления культурной реинтеграции деоккупированных территорий Диана Трима;

политический эксперт Владимир Цыбулько;

сержант ВСУ, боевой медик Юлия "Куба" Сидорова;

сержант, 108 бригада ТРО Запорожское направление Роман Книжный;

кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;

председатель объединения Федерации Работодателей Украины Дефенс Игорь Фоменко;

заместитель директора департамента социального развития Херсонской областной государственной администрации Андрей Пасечник.

Ранее мы сообщали, что встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским "состоятся очень скоро", поскольку американский лидер хочет как можно быстрее заключить соглашение.

Также мы писали, Европейский Союз представил Украине альтернативное соглашение по добыче критически важных материалов.