Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

Сегодня, 25 февраля, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обсудим ряд актуальных вопросов. В частности проанализируем, чего стоит ожидать от встречи главы Белого Дома Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:
- украденное культурное наследие: куда оккупанты вывезли ценные музейные экспонаты юга Украины?
- соглашение об ископаемых, СМИ публикуют окончательный вариант;
- У Украины есть 6 месяцев, прежде чем мы действительно начнем ощущать нехватку оружия на линии фронта, — Дмитрий Кулеба;
- Украина сможет воевать в нынешнем темпе только до лета, — The Wall Street Journal;
- Китай едет в Нью-Йорк на встречу по Украине;
- в Украине безработица упала до исторического минимума;
- 500 млрд евро будет стоить полное восстановление Украины после войны, - Шмыгаль.
Гости сегодняшнего эфира:
- директор департамента культуры г.Мариуполь (2017-2023 гг.) директор департамента восстановления культурной реинтеграции деоккупированных территорий Диана Трима;
- политический эксперт Владимир Цыбулько;
- сержант ВСУ, боевой медик Юлия "Куба" Сидорова;
- сержант, 108 бригада ТРО Запорожское направление Роман Книжный;
- кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
- председатель объединения Федерации Работодателей Украины Дефенс Игорь Фоменко;
- заместитель директора департамента социального развития Херсонской областной государственной администрации Андрей Пасечник.
Ранее мы сообщали, что встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским "состоятся очень скоро", поскольку американский лидер хочет как можно быстрее заключить соглашение.
Также мы писали, Европейский Союз представил Украине альтернативное соглашение по добыче критически важных материалов.