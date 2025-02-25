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Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

25 февраля 2025 г. 13:00

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13:00 Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

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16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

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13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

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08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

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18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Что известно о встрече Трампа и Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Буданов сделал важное заявление о войне — эфир Ранок.LIVE

24 февраля 2025
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17:50 Зеленский назвал ключевое условие мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

Text

13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

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08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
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21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

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16:39 Форум "Украина. Год 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

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18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 25 февраля, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обсудим ряд актуальных вопросов. В частности проанализируем, чего стоит ожидать от встречи главы Белого Дома Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

  • украденное культурное наследие: куда оккупанты вывезли ценные музейные экспонаты юга Украины?
  • соглашение об ископаемых, СМИ публикуют окончательный вариант;
  • У Украины есть 6 месяцев, прежде чем мы действительно начнем ощущать нехватку оружия на линии фронта, — Дмитрий Кулеба;
  • Украина сможет воевать в нынешнем темпе только до лета, — The Wall Street Journal;
  • Китай едет в Нью-Йорк на встречу по Украине;
  • в Украине безработица упала до исторического минимума;
  • 500 млрд евро будет стоить полное восстановление Украины после войны, - Шмыгаль.

Гости сегодняшнего эфира:

  • директор департамента культуры г.Мариуполь (2017-2023 гг.) директор департамента восстановления культурной реинтеграции деоккупированных территорий Диана Трима;
  • политический эксперт Владимир Цыбулько;
  • сержант ВСУ, боевой медик Юлия "Куба" Сидорова;
  • сержант, 108 бригада ТРО Запорожское направление Роман Книжный;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • председатель объединения Федерации Работодателей Украины Дефенс Игорь Фоменко;
  • заместитель директора департамента социального развития Херсонской областной государственной администрации Андрей Пасечник.

Ранее мы сообщали, что встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским "состоятся очень скоро", поскольку американский лидер хочет как можно быстрее заключить соглашение.

Также мы писали, Европейский Союз представил Украине альтернативное соглашение по добыче критически важных материалов.

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12:55 Трамп публично унизил Макрона во время встречи G7

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:54 Google изменит способ доступа к Gmail — к чему готовиться

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