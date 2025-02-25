Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

Сьогодні, 25 лютого, в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами та аналітиками обговоримо низку актуальних питань. Зокрема проаналізуємо, чого варто очікувати від зустрічі очільника Білого Дому Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

вкрадена культурна спадщина: куди окупанти вивезли найцінніші музейні експонати півдня України?;

угода про копалини, ЗМІ публікують остаточний варіант;

Україна має 6 місяців, перш ніж ми дійсно почнемо відчувати брак зброї на лінії фронту, — Дмитро Кулеба;

Україна зможе воювати у нинішньому темпі лише до літа, — The Wall Street Journal;

Китай їде в Нью-Йорк на зустріч по Україні;

в Україні безробіття впало до історичного мінімуму;

500 млрд євро буде коштувати повне відновлення України після війни, — Шмигаль.

Гості сьогоднішнього ефіру:

директор департаменту культури м.Маріуполь (2017-2023 рр.) директор департаменту відновлення культурної реінтеграції деокупованих територій Діана Трима;

політичний експерт Володимир Цибулько;

сержант ЗСУ, бойова медикиня Юлія "Куба" Сідорова;

сержант, 108 бригада ТРО Запорізький напрямок Роман Книжній;

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;

голова об'єднання Федерації Роботодавців України Дефенс Ігор Фоменко;

заступник директора департаменту соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Пасічник.

Раніше ми повідомляли, що зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським "відбудуться дуже скоро", оскільки американський лідер хоче якнайшвидше укласти угоду.

Також ми писали, Європейський Союз представив Україні альтернативну угоду щодо видобутку критично важливих матеріалів.