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Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

25 лютого 2025 р. 13:00

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13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

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17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

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16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

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13:08 Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

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08:00 Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

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21:04 У Німеччині триває підрахунок голосів — пряма трансляція

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18:10 Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2025
Text

17:50 Зеленський назвав ключову умову миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

Text

13:08 Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

Text

08:00 Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2025
Text

21:04 У Німеччині триває підрахунок голосів — пряма трансляція

Text

16:39 Форум "Україна. Рік 2025" — ефір пресконференції Зеленського

22 лютого 2025
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21 лютого 2025
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18:10 Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 25 лютого, в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами та аналітиками обговоримо низку актуальних питань. Зокрема проаналізуємо, чого варто очікувати від зустрічі очільника Білого Дому Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • вкрадена культурна спадщина: куди окупанти вивезли найцінніші музейні експонати півдня України?;
  • угода про копалини, ЗМІ публікують остаточний варіант;
  • Україна має 6 місяців, перш ніж ми дійсно почнемо відчувати брак зброї на лінії фронту, — Дмитро Кулеба;
  • Україна зможе воювати у нинішньому темпі лише до літа, — The Wall Street Journal;
  • Китай їде в Нью-Йорк на зустріч по Україні;
  • в Україні безробіття впало до історичного мінімуму;
  • 500 млрд євро буде коштувати повне відновлення України після війни, — Шмигаль.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • директор департаменту культури м.Маріуполь (2017-2023 рр.) директор департаменту відновлення культурної реінтеграції деокупованих територій Діана Трима;
  • політичний експерт Володимир Цибулько;
  • сержант ЗСУ, бойова медикиня Юлія "Куба" Сідорова;
  • сержант, 108 бригада ТРО Запорізький напрямок Роман Книжній;
  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
  • голова об'єднання Федерації Роботодавців України Дефенс Ігор Фоменко;
  • заступник директора департаменту соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Пасічник.

Раніше ми повідомляли, що зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським "відбудуться дуже скоро", оскільки американський лідер хоче якнайшвидше укласти угоду.

Також ми писали, Європейський Союз представив Україні альтернативну угоду щодо видобутку критично важливих матеріалів.

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13:31 Українці можуть заробити на старій валюті — що продають на OLX

13:30 Рада підтримала відставку скандальної депутатки з Миколаїва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:24 Судаков отримав травму — чи зіграє він за Україну проти Бельгії

13:17 Україну замете снігом з 1 березня — карта руху хмар

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