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Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

21 ноября 2024 г. 17:56

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17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

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16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

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13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

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13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

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11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

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08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

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00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

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22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

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18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

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17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

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17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

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08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

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00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
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22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

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18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

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17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракета, по которой Россия ударила 21 ноября по Днепру, имеет все характеристики межконтинентальной баллистической. Между тем, Запад пока не подтверждает использование такого оружия во время атаки на Украину.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE в четверг, 21 ноября.

О чем будут говорить в эфире

Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают следующие темы:

  • заявление Зеленского: РФ использовала против Украины новую ракету, все характеристики межконтинентальной баллистической;
  • Запад пока не подтверждает использование РФ межконтинентальной ракеты во время атаки на Украину, — ABC News;
  • Рада приняла закон о возвращении после СЗЧ на военную службу;
  • Дела Майдана: сколько человек привлечено к ответственности за 10 лет;
  • в Кабмине рассказали, где тяжелейшая ситуация со светом после массированной атаки РФ;
  • Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута;
  • враг выпустил более тысячи ракет по энергосистеме Украины;
  • Минэнерго проводит паспортизацию энергонезависимости регионов.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Юлия Яцик, председатель подкомитета по уголовному процессуальному законодательству и оперативно-розыскной деятельности комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности;
  • Алексей Гончаренко, народный депутат Украины (Европейская Солидарность);
  • Виктория Гриб, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам;
  • Александр Юрченко, член комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, депутатская группа "Восстановление Украины";
  • Владимир Фесенко, политолог.

Напомним, напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что 21 ноября россияне впервые запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Так не сообщили, какое оружие использовали оккупанты. Однако, по информации Defense Express , это была "Рубеж".

Также Новини.LIVE писали, что посол Украины в Великобритании и эксголовком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в 2024 году началась Третья мировая война и привел аргументы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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