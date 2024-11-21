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Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

21 листопада 2024 р. 17:56

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17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

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16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

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13:32 Нардеп Фріс пояснив функціонал військового омбудсмена

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13:08 Удар 50-тонною ракетою по Дніпру — ефір День.LIVE

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11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

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00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

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22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

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18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракета, якою Росія вдарила 21 листопада по Дніпру, має всі характеристики міжконтинентальної балістичної. Тим часом Захід наразі не підтверджує використання такої зброї під час атаки на Україну. 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 21 листопада.  

Про що говоритимуть в ефірі

Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюють такі теми:

  • заява Зеленського: РФ використала проти України нову ракету, всі характеристики міжконтинентальної балістичної;
  • Захід наразі не підтверджує використання РФ міжконтинентальної ракети під час атаки на Україну, — ABC News;
  • Рада ухвалила закон про повернення після СЗЧ на військову службу;
  • Справи Майдану: скільки осіб притягнуто до відповідальності за 10 років;
  • у Кабміні розповіли, де найважча ситуація зі світлом після масованої атаки РФ;
  • Запорізька АЕС знову опинилась на межі блекауту;
  • ворог випустив понад тисячу ракет по енергосистемі України;
  • Міненерго проводить паспортизацію енергонезалежності регіонів. 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Юлія Яцик, голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності;
  • Олексій Гончаренко, народний депутат України (Європейська Солідарність);
  • Вікторія Гриб, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Олександр Юрченко, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутатська група "Відновлення України";
  • Володимир Фесенко, політолог. 

Нагадаємо, нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що 21 листопада росіяни вперше запустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Так не повідомили, яку саме зброю використали окупанти. Однак, за інформацією Defense Express, це була "Рубіж".

Також Новини.LIVE писали, що посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у 2024 році розпочалася Третя світова війна, та навів аргументи. 

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17:47 У Львові пройшла акція на підтримку полонених десантників ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Звірське вбивство на Одещині — що загрожує підозрюваному

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