Что приняли лидеры Европы для Украины — эфир Новини.LIVE

После саммита в Лондоне 2 марта европейские лидеры выступают с заявлениями. Главная тема встречи — дальнейшая поддержка Украины.

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Саммит в Лондоне 2 марта

В Лондоне официально стартовал саммит по Украине. Во время церемонии премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что европейские государства должны действовать решительно, поскольку сейчас наступил именно тот "момент, который выпадает раз в поколение".

Лидеры стран собрались в Ланкастер-хаусе и обсуждают план мира в Украине. Главы европейских государств, генсек НАТО, а также премьер Канады и министр иностранных дел Турции ведут переговоры.

Напомним, мы сообщали, кто прибыл на саммит в Лондоне. Участие в нем принимают страны ЕС, Великобритания, Турция, а также руководство НАТО и ЕС.

Также мы писали, что Зеленский встретился с Мелони. Стороны поговорили о совместном плане по окончанию войны.