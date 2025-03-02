Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

Після саміту у Лондоні 2 березня європейські лідери виступають із заявами. Головна тема зустрічі — подальша підтримка України.

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Саміт у Лондоні 2 березня

У Лондоні офіційно стартував саміт щодо України. Під час церемонії прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підкреслив, що європейські держави мають діяти рішуче, оскільки зараз настав саме той "момент, який випадає раз на покоління".

Лідери країн зібралися в Ланкастер-хаусі й обговорюють план миру в Україні. Очільники європейських держав, генсек НАТО, а також прем'єр Канади та міністр закордонних справ Туреччині ведуть переговори.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто прибув на саміт у Лондоні. Участь у ньому беруть країни ЄС, Велика Британія, Туреччина, а також керівництво НАТО та ЄС.

Також ми писали, що Зеленський зустрівся з Мелоні. Сторони поговорили про спільний план щодо закінчення війни.