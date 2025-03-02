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Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

02 березня 2025 р. 19:00

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19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

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17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

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11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

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08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

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19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

Text

15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

1 березня 2025
Text

17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

Text

00:50 Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

28 лютого 2025
Text

18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

Text

17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

Text

11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

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08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

Після саміту у Лондоні 2 березня європейські лідери виступають із заявами. Головна тема зустрічі — подальша підтримка України.

Які рішення та підтримку ухвалили для України — дивіться в ефірі Новини.LIVE.

Саміт у Лондоні 2 березня

У Лондоні офіційно стартував саміт щодо України. Під час церемонії прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підкреслив, що європейські держави мають діяти рішуче, оскільки зараз настав саме той "момент, який випадає раз на покоління". 

Лідери країн зібралися в Ланкастер-хаусі й обговорюють план миру в Україні. Очільники європейських держав, генсек НАТО, а також прем'єр Канади та міністр закордонних справ Туреччині ведуть переговори. 

Нагадаємо, ми повідомляли, хто прибув на саміт у Лондоні. Участь у ньому беруть країни ЄС, Велика Британія, Туреччина, а також керівництво НАТО та ЄС.

Також ми писали, що Зеленський зустрівся з Мелоні. Сторони поговорили про спільний план щодо закінчення війни.

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20:12 Зеленський зустрівся з королем Британії Чарльзом III — фото

20:08 Податок на нерухомість для українців — що зміниться у 2025 році

20:00 У Білому домі зробили заяву про гарантії безпеки для України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Бронювання під час відпустки — чи зберігається броня

19:47 Премʼєр Британії пояснив деталі мирної угоди для України

19:45 Британія з союзниками розпочне роботу над мирною угодою

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19:00 Що ухвалили лідери Європи для України — ефір Новини.LIVE

Text

15:26 Історичний саміт у Лондоні щодо України — ефір Новини.LIVE

1 березня 2025
Text

17:57 Зустріч Зеленського і Стармера — ефір Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

Text

00:50 Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

28 лютого 2025
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18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

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17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

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