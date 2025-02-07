Что скрывает Красный Крест — расследование "Наша справа"

Команда авторского проекта "Наша справа" продолжает серию материалов о военнопленных. Новый выпуск посвящен деятельности Международного комитета Красного Креста.

Посмотреть программу можно будет уже сегодня, 7 февраля, в 21:00, по ссылке.

О чем эфир

Команда проекта "Наша справа" рассказала истории трех семей, которые борются за возвращение своих родных из плена. Во время эфира, в частности, будут говорить о том:

почему семьи военнопленных не всегда в состоянии получить информацию о судьбе своих родных;

почему Международный комитет Красного Креста не имеет полного доступа к местам содержания украинских военнопленных;

может ли Красный Крест влиять на обмены военнопленными.

Ответы на эти и другие вопросы — в эксклюзивном интервью с представителем Международного комитета Красного Креста Петром Гриффитсом. Речь пойдет о деятельности не только Международного комитета Красного Креста, но и других представительств: Международной федерации Красного Креста, Красного Полумесяца и Российского Красного Креста. Одной из тем обсуждения станет нарушение национальным комитетом главного принципа организации — нейтралитета: связь с российской армией и помощь ей, отказ от исключения из состава Международной федерации Российского Красного Креста и тому подобное.

Заметим, что по уставу МККК является нейтральной, беспристрастной и независимой гуманитарной организацией, и мы получили от них ответ, что это значит.

С какими проблемами сталкиваются украинцы в российском плену

По данным Координационного штаба, с начала полномасштабного вторжения в российском плену погибли 184 украинца: 15 из них — гражданские. В октябре 2024 года в официальном докладе Независимой международной следственной комиссии ООН говорилось о фактах издевательств и пыток, которые российские власти применяют против украинских пленных, в частности избиения, использования электрошокера, сексуального насилия и отсутствия медицинской помощи.

Напомним, руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко заявил, что Красный Крест недостаточно активно и эффективно решает ряд гуманитарных вопросов. В частности, это касается доступа к военнопленным.

Также мы сообщали об обмене военнопленными, который состоялся между Россией и Украиной 5 февраля. Домой из российского плена вернулись 150 украинцев.