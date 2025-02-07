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Что скрывает Красный Крест — расследование "Наша справа"

Что скрывает Красный Крест — расследование "Наша справа"

7 февраля 2025 г. 5:45

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02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

7 февраля 2025
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21:00 Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

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19:23 Воскобойник назвал количество украинских детей за границей

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17:50 Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

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13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

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13:02 Киев поговорил с Вашингтоном о переговорах — эфир День.LIVE

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12:35 Юрист объяснил, надо ли упоминать преступления РФ на переговорах

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08:00 Новый мирный план США для Украины — эфир Ранок.LIVE

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05:45 Что скрывает Красный Крест — расследование "Наша справа"

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02:02 Рада не давала добро на достройку блоков на ХАЭС — депутат Гриб

Text

02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

7 февраля 2025
Text

21:00 Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвал количество украинских детей за границей

Text

17:50 Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

Text

13:02 Киев поговорил с Вашингтоном о переговорах — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:35 Юрист объяснил, надо ли упоминать преступления РФ на переговорах

Text

08:00 Новый мирный план США для Украины — эфир Ранок.LIVE

Text

05:45 Что скрывает Красный Крест — расследование "Наша справа"

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02:02 Рада не давала добро на достройку блоков на ХАЭС — депутат Гриб

Команда авторского проекта "Наша справа" продолжает серию материалов о военнопленных. Новый выпуск посвящен деятельности Международного комитета Красного Креста.

Посмотреть программу можно будет уже сегодня, 7 февраля, в 21:00, по ссылке.

О чем эфир

Команда проекта "Наша справа" рассказала истории трех семей, которые борются за возвращение своих родных из плена. Во время эфира, в частности, будут говорить о том:

  • почему семьи военнопленных не всегда в состоянии получить информацию о судьбе своих родных;
  • почему Международный комитет Красного Креста не имеет полного доступа к местам содержания украинских военнопленных;
  • может ли Красный Крест влиять на обмены военнопленными.

Ответы на эти и другие вопросы — в эксклюзивном интервью с представителем Международного комитета Красного Креста Петром Гриффитсом. Речь пойдет о деятельности не только Международного комитета Красного Креста, но и других представительств: Международной федерации Красного Креста, Красного Полумесяца и Российского Красного Креста. Одной из тем обсуждения станет нарушение национальным комитетом главного принципа организации — нейтралитета: связь с российской армией и помощь ей, отказ от исключения из состава Международной федерации Российского Красного Креста и тому подобное.

Заметим, что по уставу МККК является нейтральной, беспристрастной и независимой гуманитарной организацией, и мы получили от них ответ, что это значит.

С какими проблемами сталкиваются украинцы в российском плену

По данным Координационного штаба, с начала полномасштабного вторжения в российском плену погибли 184 украинца: 15 из них — гражданские. В октябре 2024 года в официальном докладе Независимой международной следственной комиссии ООН говорилось о фактах издевательств и пыток, которые российские власти применяют против украинских пленных, в частности избиения, использования электрошокера, сексуального насилия и отсутствия медицинской помощи.

Напомним, руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко заявил, что Красный Крест недостаточно активно и эффективно решает ряд гуманитарных вопросов. В частности, это касается доступа к военнопленным.

Также мы сообщали об обмене военнопленными, который состоялся между Россией и Украиной 5 февраля. Домой из российского плена вернулись 150 украинцев.

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21:36 Масштабный сбой произошел в Дії во время голосования на Нацотборе

21:28 Стартовало голосование за победителя Нацотбора — как голосовать

21:26 В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:07 Шахтер представил новичка за 20 млн евро

21:00 Сырский обсудил ситуацию на фронте з адмиралом НАТО

20:49 Графики света в Одессе — чего ждать в воскресенье

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02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

7 февраля 2025
Text

21:00 Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвал количество украинских детей за границей

Text

17:50 Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

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13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

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13:02 Киев поговорил с Вашингтоном о переговорах — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:35 Юрист объяснил, надо ли упоминать преступления РФ на переговорах

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08:00 Новый мирный план США для Украины — эфир Ранок.LIVE

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05:45 Что скрывает Красный Крест — расследование "Наша справа"

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02:02 Рада не давала добро на достройку блоков на ХАЭС — депутат Гриб