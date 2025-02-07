Що приховує Червоний Хрест — розслідування "Наша справа"

Команда авторського проєкту "Наша справа" продовжує серію матеріалів про військовополонених. Новий випуск присвячений діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Переглянути програму можна буде вже сьогодні, 7 лютого, о 21:00, за посиланням.

Про що ефір

Команда проєкту "Наша справа" розповіла історії трьох родин, які борються за повернення своїх рідних із полону. Під час ефіру, зокрема, говоритимуть про те:

чому родини військовополонених не завжди у змозі отримати інформацію про долю своїх рідних;

чому Міжнародний комітет Червоного Хреста не має повного доступу до місць утримання українських військовополонених;

чи може Червоний Хрест впливати на обміни військовополоненими.

Відповіді на ці та інші питання — в ексклюзивному інтерв'ю з речником Міжнародного комітета Червоного Хреста Петром Гріффітсом. Йтиметься про діяльність не лише Міжнародного комітету Червоного Хреста, а й інших представництв: Міжнародної федерації Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Російського Червоного Хреста. Однією з тем обговорення стане порушення національним комітетом головного принципу організації — нейтралітету: зв'язок із російською армією та допомогу їй, відмову від виключення зі складу Міжнародної федерації Російського Червоного Хреста тощо.

Зауважимо, що за статутом МКЧХ є нейтральною, неупередженою та незалежною гуманітарною організацією і ми отримали від них відповідь, що це означає.

З якими проблемами стикаються українці в російському полоні

За даними Координаційного штабу, від початку повномасштабного вторгнення в російському полоні загинули 184 українці: 15 із них — цивільні. У жовтні 2024 року в офіційній доповіді Незалежної міжнародної слідчої комісії ООН йшлося про факти знущань і тортур, які російська влада застосовує проти українських полонених, зокрема побиття, використання електрошокеру, сексуального насильства й відсутності медичної допомоги.

Нагадаємо, керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко заявив, що Червоний Хрест недостатньо активно та ефективно вирішує низку гуманітарних питань. Зокрема, це стосується доступу до військовополонених.

Також ми повідомляли про обмін військовополоненими, який відбувся між Росією та Україною 5 лютого. Додому з російського полону повернулися 150 українців.